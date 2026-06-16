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Justiça aprova recuperação judicial do Grupo Estrela com passivo de R$ 109,2 milhões

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Justiça aprova recuperação judicial do Grupo Estrela com passivo de R$ 109,2 milhões
Grupo EstrelaRecuperação JudicialDívidas
📆6/16/2026 9:49 PM
📰valoreconomico
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A 1ª Vara Cível de Três Pontas (MG) autorizou o processamento da recuperação judicial de oito empresas do Grupo Estrela, que busca renegociar dívidas e preservar 500 empregos.

O Grupo Estrela , uma das mais tradicionais fabricantes de brinquedos do Brasil, obteve autorização judicial para processar sua recuperação judicial . A decisão, assinada pela 1ª Vara Cível de Três Pontas (MG), envolve oito empresas do conglomerado e reconhece um passivo total de aproximadamente R$ 109,2 milhões.

O processo também inclui dívidas trabalhistas de cerca de R$ 3,2 milhões. O pedido foi aceito sob regime de consolidação processual e substancial, diante do reconhecimento da integração operacional, financeira, administrativa e societária existente entre as sociedades que compõem o Grupo Estrela. A empresa, fundada em 1937, é conhecida por marcas icônicas como Genius, Cara a Cara e Banco Imobiliário. Nos últimos anos, enfrentou dificuldades financeiras devido à concorrência de produtos importados e à crise econômica.

A recuperação judicial visa reorganizar as dívidas e garantir a continuidade das operações, preservando aproximadamente 500 empregos diretos em suas unidades industriais. A companhia destacou que será apresentado um plano de recuperação judicial contendo os meios destinados à reorganização do passivo e à superação da situação econômico-financeira, o qual será submetido à deliberação dos credores. O pedido de recuperação foi protocolado no mês passado e agora segue para análise dos credores.

A Estrela espera que, com o plano, consiga renegociar as dívidas e manter suas atividades. A decisão judicial representa um alívio para a empresa, que vinha enfrentando pressão de credores e ações trabalhistas. A situação do Grupo Estrela reflete os desafios do setor de brinquedos no Brasil, que sofre com a concorrência de produtos chineses e a alta carga tributária. Especialistas destacam que a recuperação judicial é uma ferramenta importante para empresas viáveis superarem crises temporárias.

A Estrela tem um papel significativo na economia local de Três Pontas e regiões vizinhas, onde estão concentradas suas fábricas. A preservação dos empregos é um dos pontos centrais do plano. O passivo total inclui dívidas com bancos, fornecedores e obrigações fiscais. A empresa também busca renegociar contratos de aluguel e serviços.

O plano de recuperação será detalhado nos próximos dias, com projeções de receitas e cronograma de pagamentos. A expectativa é que os credores aprovem o plano, permitindo que a Estrela retome o crescimento. A empresa já anunciou que pretende investir em novos produtos e tecnologias para se adaptar às tendências do mercado. A recuperação judicial é uma oportunidade para a Estrela se reestruturar e voltar a ser competitiva.

A história da empresa é marcada por inovação e sucesso, e a esperança é que, com o plano, ela possa superar mais esse desafio. O caso é acompanhado de perto por sindicatos e associações comerciais. A decisão da 1ª Vara Cível de Três Pontas estabelece prazo para apresentação do plano e convocação de assembleia de credores. A Estrela terá que demonstrar viabilidade econômica e capacidade de honrar os compromissos renegociados.

A recuperação judicial não é uma falência, mas sim um processo para evitar a quebra da empresa. A expectativa é que, nos próximos meses, a Estrela apresente um plano detalhado que contemple as necessidades de todos os envolvidos. A empresa também precisará de apoio dos fornecedores e clientes para se reerguer. O mercado de brinquedos está em transformação, com o crescimento do comércio eletrônico e a demanda por produtos licenciados.

A Estrela planeja lançar novas linhas de brinquedos educativos e sustentáveis. A recuperação judicial pode ser o primeiro passo para uma nova fase. A empresa mantém comunicação com os trabalhadores para garantir tranquilidade durante o processo. A preservação dos postos de trabalho é uma prioridade.

O plano de recuperação incluirá medidas de redução de custos e aumento de eficiência. A Estrela espera que, com o apoio dos credores, possa superar esse momento difícil. A decisão judicial foi recebida com otimismo pela diretoria da empresa, que vê na recuperação judicial uma oportunidade de reestruturação. O processo será acompanhado por administradores judiciais e auditores.

A Estrela deverá fornecer relatórios periódicos sobre sua situação financeira. A recuperação judicial é um mecanismo previsto na lei brasileira para empresas em crise. A Estrela é um exemplo de como empresas tradicionais podem se adaptar. O futuro da empresa dependerá da execução bem-sucedida do plano.

A expectativa é que, em até 60 dias, o plano seja apresentado e votado pelos credores. A Estrela já está em contato com consultores financeiros para elaborar as propostas. O passivo de R$ 109,2 milhões será renegociado com diferentes classes de credores. A empresa também busca novos investidores para fortalecer o capital.

A recuperação judicial pode abrir portas para parcerias estratégicas. A Estrela é uma das marcas mais lembradas pelos brasileiros, e sua recuperação é vista como importante para o setor. O caso gera expectativas no mercado e entre os consumidores. A empresa espera manter seu legado de inovação e qualidade.

Com a recuperação judicial, a Estrela pretende voltar a crescer e competir. A decisão da Justiça é um passo importante para a continuidade do negócio. Agora, a empresa precisa executar o plano e reconquistar a confiança do mercado

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