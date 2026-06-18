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Justiça aceita denúncia contra Deolane Bezerra e familiares Camacho por organização criminosa e lavagem de dinheiro

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Justiça aceita denúncia contra Deolane Bezerra e familiares Camacho por organização criminosa e lavagem de dinheiro
Deolane BezerraOperação VérnixLavagem De Dinheiro
📆6/18/2026 3:22 PM
📰CNNBrasil
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A Justiça de São Paulo recebeu denúncia do Ministério Público que tornou ré a influenciadora Deolane Bezerra e outros acusados. A acusação envolve suposta organização criminosa e lavagem de capitais, com uso de empresa para ocultar recursos do tráfico. A defesa alega impossibilidade de participação devido à prisão de dois acusados e rejeita vinculação automática por laços familiares.

A Justiça de São Paulo aceitou denúncia do Ministério Público ( GAECO ) e tornou ré a advogada e influenciadora Deolane Bezerra , além de outros acusados, no âmbito da Operação Vérnix .

A denúncia imputa suposta prática de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Conforme os autos, uma empresa teria sido utilizada para pulverizar depósitos e ocultar a origem ilícita de valores provenientes do tráfico de drogas. Deolane é apontada como receptora de repasses fracionados de uma transportadora, e relatórios do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) indicam que ela movimentou recursos.

A denúncia descreve o uso de sua projeção pública como camada de legalidade para integrar recursos da organização ao sistema financeiro. A defesa dos acusados, incluindo membros da família Camacho, informou que a denúncia foi recebida pela 3ª Vara de Presidente Venceslau em 16 de junho.

A defesa destaca que Marco Willians Herbas Camacho e Alejandro Juvenal Herbas Camacho Junior estão presos em estabelecimento penal federal de segurança máxima desde fevereiro de 2019, com severas restrições de contato e comunicação, o que inviabilizaria sua participação nos fatos. Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho e Paloma Sanches Herbas Camacho também refutam as imputações.

Argumenta-se que o simples vínculo familiar não pode ser confundido com participação criminosa, e que os elementos patrimoniais e financeiros serão contextualizados no processo, com a apresentação de provas da regularidade das operações. A defesa afirma que adotará todas as medidas para demonstrar a fragilidade da acusação, confiando que a verdade dos fatos será reconhecida pelo Judiciário

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