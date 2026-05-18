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Jurado unânime cassa Musk em caso OpenAI por atrasar alegações

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Jurado unânime cassa Musk em caso OpenAI por atrasar alegações
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📆5/18/2026 6:16 PM
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Jurado federal de Oakland cassa Musk em caso OpenAI por alegações tardias popularizado contestado alegações de que OpenAI beneficiou indevidamente da inteligência artificial humana.

O júri federal de Oakland, Califórnia, julgou adversemente as alegações de Elon Musk em um caso envolvendo a OpenAI. A empresa de inteligência artificial alegou que o corpo humano beneficiou indevidamente de sua tecnologia, atribuindo essa responsabilidade a Musk .

O juiz negou o caso alegando que as alegações foram apresentadas tarde demais. O julgamento foi marcado por ataques à credibilidade de Musk e de Sam Altman. A Microsoft confirmou investir em torno de US$ 100 bilhões, enquanto a OpenAI estava em negociação para oferta pública inicial (IPO) avaliando em US$ 1 trilhão. A xAI de Musk, atualmente pertencente à SpaceX, também oferece a possibilidade de IPO, além do ouro que apresenta engarrafamento tecnológico face aos EUA e à Irã.

A mídia tem sido dominada pelas negociações bilaterais nos últimos dias. A Dólar tem fortes quedas; Ibovespa e juros futuros caem; Ouro fecha em leve queda com impasses entre EUA e Irã

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