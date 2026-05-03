Juninho Detalha Adaptação e Ambições no Pumas do México

O atacante brasileiro Juninho fala sobre sua chegada ao Pumas, os desafios da adaptação à altitude e ao idioma, as oportunidades que tem recebido e sua determinação em construir uma história vitoriosa no futebol mexicano. Ele também antecipa o confronto contra o América-MEX nas quartas de final do Clausura.

Juninho , o atacante brasileiro que recentemente se transferiu para o Pumas do México , está determinado a deixar sua marca em um novo capítulo de sua carreira.

Contratado no início do ano, o jogador, conhecido por seus títulos de Libertadores e Brasileirão, compartilha suas experiências e ambições em solo mexicano. Ele destaca o projeto ambicioso do clube, que buscava se reerguer e voltar a brigar por títulos, como um dos principais motivos para sua decisão de se juntar ao Pumas. A oportunidade de enfrentar novos desafios e construir uma história vitoriosa em um país diferente foi um fator crucial em sua escolha.

No entanto, a adaptação não foi isenta de obstáculos. Juninho relata as dificuldades iniciais de comunicação, admitindo que é mais fácil para os brasileiros entenderem o espanhol do que o contrário.

Além disso, a altitude da Cidade do México representou um desafio físico considerável, exigindo um período de aclimatação. Apesar desses contratempos, o atacante ressalta as oportunidades que tem recebido no Pumas, algo que não ocorria com a mesma frequência em seu período no Flamengo. Ele enfatiza a importância de ter a chance de demonstrar seu talento e acredita que, com o tempo, poderá alcançar seu potencial máximo e contribuir significativamente para o sucesso do clube.

Juninho também menciona que perdeu a pré-temporada devido a compromissos com o Flamengo, o que impactou seu condicionamento físico inicial, mas está confiante em sua capacidade de se adaptar e recuperar a forma ideal. Com sete gols marcados na temporada, Juninho já se tornou um dos principais artilheiros do Pumas e um protagonista na campanha do time nos pontos corridos da Liga MX.

Agora, o foco está no confronto contra o América-MEX nas quartas de final do Clausura, em busca do título. Juninho reconhece a dificuldade da partida, especialmente por ser disputada na casa do adversário, com um público estimado em 80 mil pessoas, em um clássico da capital.

No entanto, ele reafirma seu compromisso em construir uma história vitoriosa com o Pumas, lembrando que o clube não terminava na primeira colocação há mais de 10 anos e alcançou a maior pontuação do torneio nesta temporada. Ele está determinado a aproveitar ao máximo essa oportunidade e a deixar sua marca no futebol mexicano. O Pumas teve um desempenho contrastante nas últimas temporadas, terminando em 10º lugar no Apertura, enquanto o América-MEX foi eliminado nas quartas de final.

Juninho está ciente dos desafios que o aguardam, mas está confiante em sua capacidade de superar obstáculos e levar o Pumas à glória





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