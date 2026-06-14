Juninho Bacuna, da seleção de Curaçao, revela que nome foi inspirado em Juninho Pernambucano

Meio-campista de Curaçao, Juninho Bacuna estreou na Copa do Mundo 2026 contra a Alemanha e confirmou a inspiração no ídolo brasileiro. O jogador e o irmão Leandro, ambos nascidos na Holanda, optaram por defender o país dos pais.

Juninho Bacuna , jogador da seleção de Curaçao , chamou a atenção neste domingo (14) por conta de seu primeiro nome bem brasileiro. O atleta estreou no Copa do Mundo em 2026, na partida conta a Alemanha que terminou com vitória alemã por 7x1.

Ao fim da partida, ele revelou que a inspiração para o nome foi mesmo diretamente do Brasil. Entrevistado pela Cazé TV, o jogador confirmou que seu nome foi inspirado no ex-jogador Juninho Pernambucano, campeão nacional pelo Vasco da Gama. Até então, a ligação era apenas uma especulação de fãs. Depois da confirmação, a torcida vascaína celebrou nas redes sociais.

"A mãe dele é fã do nosso ídolo", disse uma pessoa. "É o Vascudo, não tem jeito", falou outra. Juninho joga na seleção de Curaçao com o irmão, Leandro. Os dois são destaques no meio-campo.

Nascidos na Holanda, eles optaram por defender o país dos pais na Copa de 2026. De acordo com o GloboEsporte, pai deles jogou na antiga seleção das Antilhas Holandesas, antes de migrar com a esposa, Lucille, para a cidade de Groningen, na Holanda, onde os filhos nasceram.

"Minha mãe e meu pai são ambos de Curaçao. Leandro e eu nascemos na Holanda, mas crescemos como curaçauenses. Nós sempre falávamos a língua (papiamento) em casa e viajávamos para a ilha sempre que podíamos", disse Juninho em entrevista. Na web, ele e o irmão fizeram sucesso entre os brasileiros.

"Meu pai encantado com a presença de um Juninho e um Leandro na seleção de Curaçao", contou um internauta no X. "Não aguento o jogador de Curaçao chamado Juninho", disse outro. "Apaixonada pelo Juninho Pernambucano de Curaçao", confessou uma terceira pessoa na mesma rede social. A partida de estreia da seleção de Curaçao na Copa do Mundo de 2026 terminou com uma goleada histórica: Alemanha 7 x 1 Curaçao.

Apesar de um primeiro tempo equilibrado, os alemães dominaram completamente o segundo tempo e aplicaram a maior goleada desta edição até o momento. Curiosamente, este é o quarto 7 a 1 em Copas do Mundo, repetindo placares ocorridos em 1934, 1950 e no Mata-Mineiro de 2014, quando o Brasil foi derrotado pela Alemanha.

A pequena ilha caribenha, com cerca de 156 mil habitantes, tem a metade da população da Islândia, que detinha a marca de menor população entre países que participaram de Copas. Juninho Bacuna e seu irmão Leandro são os principais nomes da modesta seleção de Curaçao, que se classifica para sua primeira Copa do Mundo. Nascidos na Holanda, mas com raízes em Curaçao, eles escolheram defender o país de origem de seus pais.

O pai, ex-jogador das Antilhas Holandesas, e a mãe, fã declarada de Juninho Pernambucano, influenciaram na escolha do nome e na identidade cultural dos irmãos. A conexão com o Brasil, fortalecida pela homenagem ao ídolo vascaíno, gerou um burburinho positivo nas redes sociais brasileiras, que adotaram os irmãos como "um dos seus"





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