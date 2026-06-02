Jungle Fight anuncia card completo da 151ª edição

O Jungle Fight anunciou o card completo da sua 151ª edição, marcada para o próximo sábado, dia 6, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP). O evento terá como principal atração as semifinais masculinas do Fight do Milhão, torneio disputado na categoria meio-médio (até 77 kg) que oferece ao campeão nada menos que meio milhão de reais, a maior premiação da história do MMA nacional.

O Jungle Fight anunciou o card completo de sua 151ª edição, marcada para o próximo sábado, dia 6, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP).

O evento terá como principal atração as semifinais masculinas do Fight do Milhão, torneio disputado na categoria meio-médio (até 77 kg) que oferece ao campeão nada menos que meio milhão de reais, a maior premiação da história do MMA nacional. A transmissão será ao vivo pela Globo, logo após o programa Altas Horas, além dos canais SporTV e Combate, a partir das 20h. Os ingressos para o evento foram esgotados em poucas horas.

As semifinais colocam frente a frente quatro atletas que impressionaram na primeira fase da competição. Representando o Rio de Janeiro, Ernane Pimenta encara o mineiro Guilherme Silva. Os dois garantiram vaga após conquistarem vitórias por nocaute na fase de abertura do torneio. Na outra semifinal, o paulista Matheus The Monster mede forças com Fabrício Bakai, de Minas Gerais.

The Monster avançou após vencer por finalização, enquanto Bakai conquistou sua classificação por decisão unânime dos juízes. Além das semifinais do Fight do Milhão, o card reúne atletas de diversas regiões do país e destaca a força do MMA no Vale do Paraíba.

A região estará representada por nomes ligados diretamente ao cenário local, como Victor Rodrigues Soares de Miranda, da equipe Sagat Thai, de São José dos Campos, e Lukas Edwardo dos Santos, atleta da Mundo Fight, academia sediada no município e responsável pela formação de diversos competidores profissionais. A presença de atletas da região se estende também a cidades vizinhas. Guilherme Lazzarini e Luís Gusmão, ambos de Jacareí e representantes da Mundo Fight, integram o card da edição.

O grupo simboliza a consolidação do Vale do Paraíba como um dos polos emergentes do MMA no país, impulsionado pelo trabalho de academias locais e pela realização frequente de eventos na região. Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail destacou a importância do Vale do Paraíba para o crescimento da modalidade e agradeceu o apoio recebido para a realização do evento. São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba vêm crescendo muito no MMA.

Quero agradecer ao Manoel, da Farma Conde, que faz toda a diferença para que possamos realizar um evento deste porte, além do deputado federal Milton Vieira e do prefeito Anderson Farias, que acreditam no esporte como ferramenta de inclusão social e transformação de vidas. Esse apoio é fundamental para abrir oportunidades para a juventude e fortalecer o MMA brasileiro.

Para o deputado federal Milton Vieira, o impacto do evento vai além do aspecto esportivo e alcança diretamente a formação de jovens e a projeção da cidade. O MMA é uma grande ferramenta de inclusão para os nossos jovens, para trabalhar e ganhar dinheiro honestamente. Será um grande evento e São José dos Campos vai para o mundo!

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, destacou os impactos esportivos, econômicos e sociais gerados pela realização do Jungle Fight no município. São José dos Campos, que já é referência em grandes eventos esportivos no Brasil, amplia ainda mais o leque de atrações com a disputa deste que é um dos maiores campeonatos de MMA das Américas.

Trazer estrelas nacionais das artes marciais mistas para competir aqui representa o sucesso da concessão da Arena Municipal por meio da parceria público-privada. Além do espetáculo em si, o torneio promove solidariedade por meio da arrecadação de alimentos para o Fundo Social, que entregará os donativos a entidades cadastradas. O secretário de Esporte de São José dos Campos, Tiago Dias, destacou a importância da realização de grandes eventos para fortalecer a vocação esportiva do município.

A chegada do Jungle Fight em São José dos Campos é um marco histórico para a cidade e para toda região do Vale do Paraíba. Ter um evento de repercussão internacional e o maior da América Latina consolida a cidade como referência nos grandes eventos esportivos junto com as demais capitais. O anúncio mobilizou a cidade toda e gerou uma grande expectativa, e com certeza vai ser uma grande festa para o esporte





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