Jungle Fight 151 confirma semifinais masculinas com prêmio de meio milhão de reais; ingresso gratuito

O Jungle Fight, um dos maiores eventos de luta no Brasil, confirmou sua 151ª edição, com semifinais masculinas do Fight do Milhão, torneio que premia o campeão dos meio-médios (77 kg) com meio milhão de reais. O evento será transmitido ao vivo pela Globo, SporTV e Combate. Depois de advances dominantes nas quartas de final, Ernane Pimenta, atual campeão, e seus rivais Matheus The Monster e Fabrício Bakai disputarão as duas vagas na grande final.

O Jungle Fight confirmou para o dia 6 de junho, no Farma Conde Arena , em São José dos Campos, interior de São Paulo , sua 151ª edição, com as semifinais masculinas do Fight do Milhão, torneio que dará prêmio ao campeão dos meio-médios (77 kg) com meio milhão de reais.

O evento terá transmissão ao vivo pela Globo, SporTV e Combate. Quatro atletas seguirão na disputa pelas duas vagas na grande final do GP. Os ingressos serão gratuitos e podem ser retirados nas unidades da Farma Conde, em datas e horários que ainda serão divulgados pela organização





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