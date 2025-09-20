Juliette Binoche: Da Dança à Direção, Uma Jornada de Intimidade e Descoberta

A atriz francesa Juliette Binoche fala sobre a sua transição da dança para a direção cinematográfica, revelando os desafios e as emoções da criação do documentário 'In-I In Motion', que acompanha a parceria com o coreógrafo Akram Khan e a peça 'In-I'. Binoche reflete sobre o processo criativo, as experiências pessoais que inspiraram a obra e a importância da vulnerabilidade e do risco artístico.

No outono de 2008, Juliette Binoche , natural de Paris e com 61 anos, decidiu mudar radicalmente o rumo da sua carreira e enveredar pela dança . A decisão não envolveu apenas um novo desafio, mas a colaboração com o prestigiado bailarino e coreógrafo britânico Akram Khan . A experiência foi para além de uma simples peça teatral: Binoche e Khan embarcaram numa jornada conjunta de investigação, criação e montagem que durou quase seis meses de ensaios intensivos.

O objetivo era fundir o melhor dos seus universos, explorando as suas aparentes fraquezas e contradições. Binoche dançou, Khan atuou, e a peça In-I surgiu como um reflexo das angústias de um homem que enfrentou racismo e discriminação devido à sua origem religiosa e cor da pele, e de uma mulher oprimida num mundo, o do cinema, ainda dominado pelas hierarquias e pela pressão estética.\O espetáculo In-I foi apresentado em 100 sessões, com cenografia de Anish Kapoor e música de Philip Sheppard, por todo o mundo, sem maiores ambições. Até que Robert Redford cruzou o caminho de Binoche. A videochamada com Paris, onde uma sorridente Binoche aparece, aconteceu a meio da manhã da passada terça-feira, 16 de julho. A atriz relata, entre brincadeiras, como Redford a 'culpou' pela sua estreia na direção, e a notícia da morte da estrela chegou apenas três horas depois. A entrevista foi motivada pelo lançamento de In-I In Motion, um filme que marca a estreia de Binoche na direção e que estreou mundialmente no Festival de San Sebastián. O documentário revela o período de ensaios, intenso e exigente, e o resultado final. Redford viu a peça em Nova York. “Nós tínhamos filmado os ensaios como material de trabalho. Depois daquela apresentação, Redford insistiu, quase ordenou que eu filmasse o espetáculo. Eu já estava a considerar essa possibilidade, mas quem diz não a Redford? No entanto, não sabia como, estava a enfrentar a maternidade... Ainda assim, tínhamos um mês de digressão e, ao regressar a Paris, pedi à minha irmã que filmasse as últimas sete apresentações. Guardei essas fitas numa gaveta durante 15 anos. Até que, há dois anos, um produtor norueguês me perguntou se tinha algum projeto, e lembrei-me daquelas gravações. Na realidade, durante anos, elas ficaram ali por falta de dinheiro e de tempo”, relata a atriz. Binoche confessa que não censurou os momentos difíceis. “Cheguei a abandonar os ensaios”, revela. No filme, são revelados os truques da interpretação e da dança, com Binoche a ensinar Khan a moderar o seu discurso e ele a forçar o corpo da atriz, admitindo que prefere movimentos não perfeitos. “Assim pudemos mostrar… a nossa imensidão através das nossas limitações e das nossas percepções. Pelo menos eu senti que nos elevamos. Entendo que haja artistas que se sintam atraídos a investigar outras disciplinas, porque apreciam o processo de começar do zero.”\“Como é que esta Binoche se recorda daquela Binoche?” “Uf, vejo-me agora e lembro-me de coisas esquecidas. Sinto-me orgulhosa do projeto”, confessa. “Mas todas as noites pensava que ia morrer, ou por não conseguir respirar, ou por me partir toda. Por isso, no filme, lutei para melhorar o som, para que o espectador ouvisse os meus sufocos. Foi muito exigente fisicamente e, que não me esqueça, também emocionalmente. Nunca tinha vivido algo assim e nunca mais voltei a viver. Como ator, tendemos a reter as nossas emoções, a mergulhar no nosso interior, e aqui é preciso expô-las nos passos de dança. São recursos mais sensoriais, se assim se pode dizer. Sempre gostei do risco criativo, e aqui obriguei o meu corpo a mudar para poder expressar o que sentia.” Se In-I foi construída a partir das vidas dos seus protagonistas, In-I In Motion reflete as suas experiências de forma crua, antes de as ficcionarem ou, pelo menos, de as veicularem através dos movimentos no palco: “É verdade. Ele foi atacado numa mesquita. Recorda-o com dor. E eu apaixonei-me por um rapaz aos 14 anos, a quem quase não conhecia, e desejei viver com ele. E fui assaltada e estrangulada. Desde o início, decidimos usar essas experiências como motor narrativo. Fomos com tudo no emocional.” E, por isso, a jornada foi tão brutal. “Quando acabámos, Akram e eu descansámos um do outro. Mantivemo-nos em contacto, embora com esta estreia, acredito que estou a construir uma ponte para que voltemos a intimar.” Binoche voltará a dirigir? “É complicado porque é preciso tempo”, suspira. Mas, tem ideias? “Muitas, muitas histórias que quero contar. Devia parar e escrevê-las, porque estão na minha mente há tanto tempo... Agora até tenho a minha própria produtora. Embora o problema seja encontrar financiamento, e isso requer muito dinheiro e esforço. É um trabalho de fé. Põe-se o coração na mesa, e resta esperar que alguém o abrace, se me permite essa metáfora.





