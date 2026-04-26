Juliano Cazarré Reage a Críticas e Afirma que 'Cancelamento' Impulsionou Evento para Homens

Ator Juliano Cazarré fala sobre a polêmica envolvendo seu evento 'O Farol e a Forja', destinado a fortalecer homens, e afirma que as críticas tiveram efeito contrário, aumentando o interesse e o número de inscritos. Ele defende suas opiniões sobre a importância da figura paterna e os desafios enfrentados pelos homens na sociedade atual.

O ator Juliano Cazarré abordou a recente onda de críticas e o chamado 'cancelamento' que enfrentou após anunciar um evento voltado para o público masculino, intitulado 'O Farol e a Forja'.

Em uma entrevista concedida ao site O Cruzeiro, publicada neste domingo, 26, Cazarré expressou que as reações negativas tiveram um efeito contrário ao desejado, impulsionando o interesse pelo evento e fortalecendo sua base de seguidores. Ele relatou que, ao longo de sua trajetória, tem sido frequentemente alvo de críticas sempre que expressa opiniões sobre os papéis de gênero, a importância da figura paterna e os desafios enfrentados por meninos sem a presença do pai.

Segundo o ator, a repetição dessas situações o tornou mais resiliente e capaz de lidar com as adversidades. Cazarré detalhou que o evento, que oferece palestras sobre masculinidade, paternidade e empreendedorismo em São Paulo, experimentou um crescimento exponencial no número de inscritos após o início da controvérsia. Inicialmente com 500 participantes confirmados, o evento ultrapassou a marca de 10 mil inscritos em poucos dias, representando um aumento de 20 vezes.

O ator atribui esse fenômeno a uma reação coordenada de grupos online que buscam 'cancelá-lo' por suas posições consideradas conservadoras. Ele ironizou a situação, sugerindo que seus críticos podem ter um grupo de WhatsApp dedicado a monitorar suas atividades e orquestrar campanhas de boicote. Apesar das críticas, Cazarré se mostrou tranquilo e confiante em suas convicções, afirmando que 'o couro vai ficando mais grosso' e que as acusações eram 'ridículas'.

Ele ressaltou que o evento foi criado justamente para abordar a questão da masculinidade em um contexto social que, segundo ele, tem enfraquecido os homens. A polêmica em torno do evento 'O Farol e a Forja' gerou debates acalorados nas redes sociais e no meio artístico. A divulgação do evento, que descreve Cazarré como alguém que 'não pede desculpas por ser homem' e que 'vê homens perdidos em uma sociedade que os enfraqueceu', provocou reações diversas.

A atriz Elisa Lucinda, por exemplo, criticou o ator, afirmando que suas ideias estão 'atrasadas' e 'na contramão dos avanços do mundo'. Em resposta, Cazarré defendeu suas posições, argumentando que nem toda mudança é necessariamente positiva e que a sociedade é construída sobre valores fundamentais que não devem ser descartados. Ele enfatizou que o progressismo, na visão de alguns, pode levar a equívocos e que é importante preservar os valores tradicionais.

A discussão reacendeu o debate sobre os papéis de gênero, a masculinidade tóxica e a importância de promover um diálogo construtivo sobre esses temas. O ator se posiciona como um defensor da figura paterna e da importância de modelos masculinos positivos para o desenvolvimento dos jovens, o que o coloca em rota de colisão com perspectivas mais progressistas que questionam as normas tradicionais de gênero.

A repercussão do caso demonstra a polarização existente na sociedade em relação a questões de gênero e a dificuldade de encontrar um terreno comum para o debate





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