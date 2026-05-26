Julgamento do Caso Henry Borel prossegue com depoimento de delegados, peritos e intensos embates entre defesa e acusação

O II Tribunal do Júri da Capital ouviu delegados, peritos e médicos legistas no caso da morte de Henry Borel, enquanto advogados de defesa e acusação discutiam nulidades, provas digitais e responsabilidade dos réus Jairo Souza e Monique Medeiros.

O julgamento dos réus acusados da morte do menino Henry Borel avançou nesta terça‑feira (26) no II Tribunal do Júri da Capital, no Rio de Janeiro.

A sessão, presidida pela juíza Elizabeth Machado Louro, iniciou-se por volta das 9h40 com a oitiva do delegado Henrique Damasceno, responsável pela investigação que recebeu o boletim de ocorrência quando comandava a 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca. Durante o depoimento, o delegado esclareceu os procedimentos adotados pelas equipes de polícia, detalhando a coleta de provas no local onde o corpo do garoto foi encontrado, bem como a sequência de atos investigativos que culminaram na prisão do ex‑vereador Jairo Souza Santos Júnior e de Monique Medeiros, acusados de homicídio trágico.

Ao longo da manhã, o plenário ainda ouviu o médico legista que realizou a autópsia, um perito técnico que analisou as imagens de câmeras de segurança e duas autoridades policiais que participaram das diligências, oferecendo um panorama completo das evidências que vinculam os acusados ao crime. O momento foi marcado por intensos embates entre a defesa e a acusação.

Os advogados do ex‑vereador apresentaram uma série de pedidos de nulidade, contestando desde a validade dos laudos periciais até a autenticidade de provas digitais obtidas durante a investigação. Argumentaram que a assistência da acusação teria sido indevidamente limitada, o que, segundo eles, comprometeria o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Por sua vez, a equipe de acusação rebateu vigorosamente as alegações, apontando que todas as perícias foram realizadas por profissionais credenciados e que as provas digitais foram extraídas em conformidade com os protocolos forenses. No segundo turno da sessão, a defesa de Monique Medeiros tentou redirecionar a responsabilidade para o ex‑vereador, sustentando que ele teria sido o mandante da prática criminosa, enquanto a representação da mãe de Henry, acompanhada pelos advogados da vítima, refutou a tese, afirmando que a conduta de ambos os réus foi conjunta e coordenada.

O clima no plenário se manteve tenso ao longo do dia, refletindo a gravidade do caso e o peso das emoções dos presentes. Testemunhas que estavam no local dos fatos foram ouvidas, descrevendo a cena do crime e a sequência de disparos que culminaram na morte do menino.

Em meio ao relato, foi mencionado o caso de Bruno Fernandes de Souza, de 25 anos, que foi atingido por uma bala perdida ao deixar a igreja durante uma troca de tiros entre criminosos na mesma região, reforçando o contexto de violência que assola a cidade. Ao final da sessão, a juíza anunciou que a fase de instrução continuará nos próximos dias, com a oitiva de novos peritos e a apresentação de argumentos finais por ambas as partes, antes de abrir-se a fase de votação dos jurados, que decidirá sobre a culpabilidade e a pena a ser aplicada aos acusados





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