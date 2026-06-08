Julgamento de Jairinho: Criança relata afogamento e culpa pela morte de Henry; outros destaques

Criança de 7 anos depõe contra Jairinho no caso Henry Borel, descrevendo episódios de afogamento e氛围 de medo. Enquanto isso, funcionário do McDonald's queimado na Califórnia, projeto de condomínio no Rio com casarão histórico gera polêmica, policial militar investigado por vender supostos segredos do Gaeco, tendência de corridas com festa e os efeitos do café em jejum.

O depoimento segue durante o terceiro dia do julgamento do vereador e ex-candidato a governador Jairinho , acusado da morte do menino Henry Borel , em 2021.

A testemunha, hoje com 7 anos, relatou à corte que sofreu agressões físicas e episódios de afogamento por parte do réu quando tinha cerca de 5 anos. Ela contou que Jairinho a segurava sob a água na piscina até que ela encostasse no fundo e perdesse o fôlego.

A mãe da criança, que também era namorada de Jairinho na época, afirmou em sua fala que a filha carregou culpa pela morte de Henry, acreditando que se tivesse denunciado antes as agressões que presenciou, o menino ainda estaria vivo. Esse cenário de medo e silêncio foi detalhado ao júri, reforçando a acusação de que o réu mantinha um histórico de violência contra crianças.

Em outro caso impactante, um funcionário de 20 anos de uma lanchonete do McDonald's na Califórnia, EUA, sofreu queimaduras graves após um colega de trabalho jogar óleo fervente em seu rosto durante o turno. O incidente ocorreu em uma cozinha movimentada e o jovem está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva especializada em queimados. O suspeito, tambémário de 22 anos, foi preso e responderá por agressão com arma letal e outros crimes.

A polícia investiga a motivação do ataque, que chocou clientes e funcionários do local. Na área de urbanismo, um novo projeto de condomínio de luxo no Rio de Janeiro prevê a restauração de um casarão histórico do século XIX, mas também a manutenção de uma escola e uma universidade que já funcionavam no terreno.

A proposta, no entanto, enfrenta resistência de moradores locais e do Ministério Público, que questionam a compatibilidade do uso residencial de alto padrão com a função educacional existente. Os promotores arguedam que a obra pode descaracterizar o patrimônio e prejudicar a comunidade acadêmica. Paralelamente, revelações surgem sobre um policial militar que supostamente enganava traficantes vendendo supostos segredos do Gaeco, o grupo de atuação especial do Ministério Público que combate o crime organizado.

Relatórios da inteligência policial mostram que o agente mentia ao afirmar ter influência e acesso a informações sigilosas do grupo investigativo, explorando a vulnerabilidade e a desinformação de criminosos. A corregedoria da PM apura se havia conivência com facções ou se era um esquema isolado de chantagem.

Já no cenário esportivo e cultural, surge uma tendência de corridas noturnas com música alta, clima de balada e confraternização pós-treino, um formato que ganhou projeção com iniciativas como o Diplo's Running Club e o Run Travis Run. Esses eventos misturam exercício físico com festa, atraindo um público jovem que busca socialização e diversão além da prática esportiva tradicional.

Organizadores destacam o componente de experiência sensorial com DJs ao vivo e rotas planejadas, enquanto críticos alertam para a segurança e barulho em áreas residenciais. Por fim, na seção de saúde e bem-estar, uma série especial sobre o café explora como a bebida afeta o organismo e se há problemas em consumi-la em jejum.

Especialistas explicam a cafeína estimula o sistema nervoso central, pode aumentar a pressão arterial e melhorar o foco, mas em jejum excessivo pode causar ansiedade, gastrite ou até arritmias em pessoas sensíveis. A recomendação varia conforme o metabolismo individual e condições de saúde, indicando que para muitos é seguro, mas outros podem precisar acompanhar o consumo





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