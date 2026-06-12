Julgamento de Adriana em 'Quem ama cuida' tem reviravolta com depoimento de Pedro e afastamento do pai como advogado

Na novela 'Quem ama cuida', Adriana enfrenta julgamento decisivo após prisão irregular influenciada pelo pai de Pedro. Defesa consegue enfraquecer acusações com testemunho emocionado de Pedro, que reforça inocência e caráter da protagonista.

Na trama da novela 'Quem ama cuida', Adriana , interpretada por Letícia Colin , enfrenta um dos momentos mais cruciais de sua jornada. Após ser vítima de uma armação arquitetada por Pilar , ela se vê presa preventivamente, e a situação se complica ainda mais quando Pedro , seu grande amor, descobre que a prisão foi irregularmente acelerada por influência de seu próprio pai, Ademir .

Essa descoberta não só agrava o drama de Adriana como também reforça a sensação de que ela está no centro de uma conspiração poderosa. Diante disso, Pedro se une ao seu sócio Cléber para investigar a fundo o crime, levantando suspeitas sobre outras pessoas próximas ao falecido Arthur, como a governanta Diná, movida por ciúme, e familiares interessados na herança.

O desenrolar dos fatos conduz ao dia do julgamento, um evento carregado de tensão, com Adriana entrando no tribunal algemada, cercada pela imprensa e por sua família, incluindo a mãe Elisa e o avô Otoniel. Ela busca força nos olhares de Pedro, que tenta transmitir confiança até que uma reviravolta inesperada acontece: o juiz informa que Pedro não pode mais atuar como advogado de Adriana, pois foi arrolado como testemunha pelo Ministério Público, uma manobra legal orquestrada por Ademir que afasta seu principal aliado no momento mais decisivo.

Apesar do desespero inicial, Adriana transfere sua defesa para Cléber, que assume o caso com determinação. O julgamento prossegue com a acusação tentando pintar Adriana como uma mulher interesseira e ambiciosa, com depoimentos de Pilar, Diná, Ulisses e uma nova testemunha de última hora, Tom, marido de Elenice, que a descreve como oportunista. Esses depoimentos causam grande impacto e desestabilizam Adriana, mas Cléber consegue expor contradições e motivações pessoais por trás das acusações.

O momento-chave chega com o testemunho de Pedro, que,尽管 impedido de atuar como advogado, presta um depoimento emocionado, destacando a solidariedade, o caráter e a humanidade de Adriana, revelando indiretamente seus sentimentos e fortalecendo a tese da defesa de que ela não teria motivos para cometer o crime. A cena deixa todos presentes comovidos e oferece a Adriana uma nova esperança de que a justiça possa prevalecer em meio a tantas turbulências e manipulações





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