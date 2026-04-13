Juiz Peinado Investiga Begoña Gómez: Decisões Controversas e Possíveis Crimes

O juiz Juan Carlos Peinado concluiu uma investigação de dois anos sobre a esposa do presidente do governo espanhol, Begoña Gómez, revelando decisões polêmicas e suspeitas de crimes como tráfico de influência e desvio de fundos públicos. O caso envolve a atividade profissional de Gómez e o papel de assessores na Moncloa.

O juiz Juan Carlos Peinado investigou durante dois anos a esposa do presidente do Governo, Begoña Gómez , num processo que foi marcado por decisões controversas e declarações grandiosas. O magistrado chegou a dizer numa das suas decisões após o depoimento do presidente do Governo que podia tirar “conclusões” do “silêncio” de Pedro Sánchez e tentou escalar a investigação até à imputação do ministro da Presidência, Justiça e Relação com as Cortes, Félix Bolaños. Um passo que o Tribunal Supremo travou em seco.

A decisão de 39 páginas, conhecida esta segunda-feira, equivale ao julgamento de Begoña Gómez num processo por júri popular e propõe sentar no banco dos réus a esposa do presidente por quatro crimes. O documento não se afasta do estilo do instrutor e também contém mensagens crípticas e recados controversos. A condição de “esposa de”. O juiz baseia a decisão com a qual aproxima Begoña Gómez do banco dos réus no facto de que o desenvolvimento da atividade laboral da esposa do presidente do Governo disparou após ele ocupar a Moncloa.

É certo que Gómez já trabalhava com a Universidade Complutense desde o ano de 2013, anos antes da chegada de Sánchez à presidência do Governo, mas o magistrado salienta que a sua “atividade privada” começou a partir de 2019, quando Sánchez chegou ao cargo e foi criada a cátedra extraordinária de Transformação Social e Competitiva e um mestrado com o mesmo nome. Peinado chega a expor que “a mera condição de ‘esposa de’” já serviu supostamente a Gómez para obter reuniões ao mais alto nível que pudessem financiar a sua cátedra. A defesa de Gómez refuta-o e assinala que desde que o seu marido acedeu ao cargo “deixou a sua atividade privada muito mais rentável, ficando unicamente” com a atividade na Complutense pela qual recebia 15.000 euros anuais. A cátedra era gratuita e cobrava pelas aulas ministradas no mestrado.

A “pressão moral”. O magistrado decidiu que deve sentar no banco dos réus também a assessora de Begoña Gómez na Moncloa, Cristina Álvarez, e o empresário Juan Carlos Barrabés. Sobre a participação da primeira num suposto crime de tráfico de influências, Peinado expõe que ela foi parte ativa na captação de fundos para o mestrado, que manteve interlocução com o Google e com outras empresas para financiar o software e que era reconhecida por terceiros como integrante da equipa da cátedra. A decisão diz que a influência de Álvarez “pode qualificar-se provisoriamente como pressão moral perante quem devia decidir”, assim que lhe atribui o papel de cooperadora necessária neste crime.

Mais responsáveis na Moncloa. Peinado aponta para um crime de peculato pela atividade da assessora da Moncloa Cristina Álvarez, ao serviço de Begoña Gómez. O juiz acredita que ela não só se dedicou a acompanhar Gómez na sua atividade institucional, mas também a ajudou a impulsionar a sua atividade privada e isto supõe um desvio de fundos públicos através do salário desta trabalhadora. Na decisão, desliza a possibilidade de que possa haver mais responsáveis porque, diz, que a atividade desenvolvida por Álvarez para as atividades particulares da esposa do presidente do Governo era “tão pública e de tanta intensidade que não podia escapar do conhecimento dos seus superiores hierárquicos e responsáveis administrativos”. Assim, remata que se realizou “com a autorização dos mesmos ou, pelo menos, com a sua anuência”. Cabe recordar que o juiz tentou procurar dentro do Governo quem tinha o controlo da atividade desta trabalhadora e quem foi o encarregado da sua contratação. Além da tentativa de imputação de Bolaños ― pelo seu trabalho como secretário-geral da Presidência antes de ser ministro ―, Peinado também manteve investigado durante meses o atual delegado do Governo, Francisco Martínez, pela sua passagem pela Moncloa até que a Audiência Provincial de Madrid avalizou o arquivamento da sua imputação. Finalmente, a intenção do magistrado de escalar o processo naufragou.

O ‘software’, um produto “terminado, operativo e pronto”. O juiz expõe como indício de apropriação indevida (um dos quatro crimes em questão) o facto de Begoña Gómez inscrever em seu nome um software que seria empregado na web que levava o mesmo nome que o mestrado que dirigia (Transformação Social Competitiva) para que pequenas e médias empresas pudessem comprovar se cumpriam com os objetivos de sustentabilidade marcados pela ONU. O relato do juiz expõe que o “dano patrimonial” para a Complutense é maior que os 108.765 euros de custos da elaboração desta plataforma porque, a seu ver, o alcance económico não deve cingir-se ao “desenvolvimento técnico”, mas sim a um “ativo integral que incorpora o know-how gerado, o trabalho acumulado, a validação técnica e o resultado final de um projeto plenamente funcional”.





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