Juiz decreta prisão preventiva de três instrutores por morte de jovem em salto de rope jump na Ponte do Esqueleto

Três instrutores foram presos preventivamente após a morte de Maria Eduarda, 21, em salto de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira. O juiz citou negligência grosseira, tentativa de fuga e troca de roupas como fundamentos da medida. O caso reacende o debate sobre a segurança de atividades radicais e a falta de fiscalização na ponte, que já acumula diversas tragédias.

A Justiça de Limeira decretou a prisão preventiva de três instrutores acusados da morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, ocorrida durante a prática de rope jump na famosa Ponte do Esqueleto, no último sábado (13).

O juiz Paulo Henrique Stahlberg Natal, da Vara Criminal, fundamentou a decisão em cinco pontos principais: a juventude da vítima e a natureza evitável da fatalidade; a negligência grosseira ao deixar de usar equipamentos de segurança indispensáveis; a premeditação implícita ao organizar a atividade sem observar protocolos de gerenciamento de risco; o aproveitamento da vulnerabilidade da vítima, que confiava na competência dos organizadores; e a suposta tentativa de fuga e troca de vestimentas após o salto, indicativo de consciência da ilicitude e intenção de obstruir a investigação. Segundo o magistrado, a liberdade dos acusados poderia aumentar o risco de reincidência, visto que eles exercem habitualmente a mesma atividade de alto risco em locais sem a devida fiscalização.

A decisão foi tomada após a audiência de custódia, onde o delegado que registrou o caso ouviu os depoimentos dos três suspeitos - Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves e Maicon Fernandes Cintra - que negam ter tentado fugir e alegam desconhecimento sobre a ausência de cordas no equipamento da jovem





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