Juízo condena Volkswagen a pagar R$ 15 milhões por fraude em testes de poluição, com decisão revertida ao Fundo de DEFDI.

Um juiz federal substituto determinou que a Volkswagen pague 15 milhões de reais em indenização por danos morais coletivos ambientais devido à instalação de um dispositivo eletrônico que fraudava testes de controle de poluição em 17.057 carros movidos a diesel. A decisão foi baseada na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a empresa.

Um juiz federal substituto determinou que a Volkswagen pague 15 milhões de reais em indenização por danos morais coletivos ambientais devido à instalação de um dispositivo eletrônico que fraudava testes de controle de poluição em 17.057 carros movidos a diesel.

O juiz considerou que as licenças de comercialização foram obtidas mediante fraude, pois os testes refletiam condições artificiais, violando a confiança pública e o sistema de controle ambiental. A decisão será revertida ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, destinado a financiar projetos de reparação de danos ambientais





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