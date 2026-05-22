Juíza suspende contrato de patrocínio master com valor estimado em mais de 42 milhões por ilegalidade

Uma juíza suspendeu por tempo determinado um contrato de patrocínio master estimando-se no valor de mais de 42 milhões de reais por estar em desacordo às leis da Justiça. O contrato, até então, já havia sido assinado.

A juíza Sandra Cristina Candeira de Lira decidiu suspender por um tempo determinado um contrato de patrocínio master de R$ 42 milhões, alegando que seria ilegal.

Embora o contrato já tenha sido assinado, a decisão é baseada em uma ação apresentada questionando a legalidade do acordo. A juíza destacou que o contrato tem natureza predominantemente empresarial e privada e foi firmado diretamente entre as partes. A decisão mantém uma medida cautelar para não ocorrerem novos repasses até a reavaliação do caso pela Justiça competente. Segundo o pedido, as suspeitas de irregularidades envolverem a instituição e o Banco Master.

O clube alegou sigilo comercial ao não apresentar o contrato referente à antecipação financeira, alegando sigilo comercial. A juíza sócio conheceu a existência de pagamentos parcelados e sucessivos ao clube, mas a antecipação foi negada devido ao sigilo comercial





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