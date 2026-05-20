Jovem que teve as mãos decepadas pelo cunhado diz que se fingiu de morta para tentar escapar, e PF investiga se Lulinha foi sócio oculto do 'Careca do INSS'

Um jovem revelou que fingiu de morta para tentar escapar, enquanto a Polícia Federal investiga se Lulinha foi sócio oculto do 'Careca do INSS' em negócios envolvendo canabidiol. Roberta Luchsinger, empresária, prestou depoimento à PF e admitiu ter prestado serviços e recebido pagamentos do empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como 'Careca do INSS', mas negou envolvimento com desvios de aposentadorias. A defesa do filho do presidente já admitiu que ele teve uma viagem a Portugal paga pelo 'Careca do INSS' para prospectar negócios, mas negou que ele fechou nenhum contrato com o empresário. Uma das linhas de apuração é se Roberta dividiu os pagamentos com Lulinha. Ela recebeu R$ 1,5 milhão do 'Careca do INSS', conforme os registros obtidos pela PF. No depoimento, Roberta disse que Lulinha não prestou nenhum serviço sobre a regulação de canabidiol no Brasil e, por isso, não recebeu pagamentos do 'Careca do INSS'. A empresária confirmou ter apresentado Lulinha ao empresário e ter relação de amizade com o filho do presidente há muitos anos. A defesa de Lulinha afirmou que a investigação é parcial e que a PF interferiu na autonomia da força policial.

Um jovem que teve as mãos decepadas pelo cunhado revelou que fingiu de morta para tentar escapar, enquanto a Polícia Federal investiga se Lulinha foi sócio oculto do 'Careca do INSS' em negócios envolvendo canabidiol.

Roberta Luchsinger, empresária, prestou depoimento à PF e admitiu ter prestado serviços e recebido pagamentos do empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como 'Careca do INSS', mas negou envolvimento com desvios de aposentadorias. A defesa do filho do presidente já admitiu que ele teve uma viagem a Portugal paga pelo 'Careca do INSS' para prospectar negócios, mas negou que ele fechou nenhum contrato com o empresário. Uma das linhas de apuração é se Roberta dividiu os pagamentos com Lulinha.

Ela recebeu R$ 1,5 milhão do 'Careca do INSS', conforme os registros obtidos pela PF. No depoimento, Roberta disse que Lulinha não prestou nenhum serviço sobre a regulação de canabidiol no Brasil e, por isso, não recebeu pagamentos do 'Careca do INSS'. A empresária confirmou ter apresentado Lulinha ao empresário e ter relação de amizade com o filho do presidente há muitos anos.

A defesa de Lulinha afirmou que a investigação é parcial e que a PF interferiu na autonomia da força policial. A PF transferiu a investigação para a Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores (CINQ/CGRC/DICOR/PF) para dar maior estrutura e 'potencializar recursos' para a investigação





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