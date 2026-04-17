Jovem preso em Macapá por simular venda de videogame e aplicar golpe com emboscada

Polícia Civil do Amapá prende homem de 21 anos suspeito de criar falsa negociação online para atrair vítima a uma emboscada e roubá-la em Macapá. Caso envolve uso de perfil falso e múltiplos telefones para ludibriar comprador de videogame.

Um jovem de 21 anos foi detido na última sexta-feira, dia 10, em Macapá , sob suspeita de arquitetar uma emboscada para uma vítima, utilizando uma falsa negociação de venda de um videogame pela internet como pretexto. A operação foi conduzida pela Polícia Civil do Amapá, por intermédio da 9ª Delegacia de Polícia da Capital, e tem como alicerce um roubo ocorrido em 24 de setembro de 2025, no bairro Jardim Marco Zero.

As investigações revelaram que a vítima havia anunciado um PlayStation 5 na plataforma Marketplace do Facebook e foi persuadida a encontrar um suposto interessado. Ao chegar ao local previamente acordado, foi surpreendida por um criminoso armado, que de imediato anunciou o assalto. Durante a ação delituosa, foram subtraídos o videogame que estava sendo negociado, um aparelho celular, documentos pessoais e cartões bancários. Conforme relatado pelo delegado Nixon Kenedy, responsável pela investigação, o crime foi meticulosamente planejado e envolveu o emprego de recursos digitais para ludibriar a vítima. Kenedy descreveu a situação como um exemplo clássico de emboscada virtual que culmina em um roubo violento. Segundo ele, o criminoso, utilizando um perfil fictício, atrai a vítima para um local com reduzido fluxo de pessoas, o que facilita a execução do delito. A polícia também informou que o suspeito empregava múltiplos números de telefone com o intuito de conferir uma aparência de legitimidade à transação. A identificação do indivíduo foi viabilizada após uma análise aprofundada de dados telemáticos e o reconhecimento inquestionável realizado pela própria vítima. Este caso serve como um alerta sobre os perigos que podem advir de negociações online, especialmente quando envolvem valores significativos e encontros em locais isolados. A sofisticação dos métodos empregados pelos criminosos exige que os cidadãos redobrem a atenção e a cautela ao realizar transações pela internet, buscando sempre priorizar a segurança e verificar a autenticidade dos vendedores e das ofertas. A Polícia Civil reforça a importância de denunciar atividades suspeitas e de compartilhar informações que possam contribuir para a investigação e a prevenção de crimes. A tecnologia, que facilita muitas de nossas interações diárias, também pode ser explorada por indivíduos mal-intencionados, tornando essencial o desenvolvimento de um senso crítico apurado e a adoção de medidas preventivas eficazes. Este incidente específico ressalta a necessidade de vigilância constante no ambiente digital e a importância de uma resposta rápida e eficiente das autoridades para coibir tais práticas e garantir a segurança da população. As ferramentas digitais de comunicação e negociação, embora convenientes, podem se tornar vetores para ações criminosas se não utilizadas com o devido discernimento e precaução. A polícia tem trabalhado incansavelmente para combater esse tipo de crime, buscando desmantelar quadrilhas e prender os responsáveis. A inteligência policial e a cooperação da comunidade são fundamentais para o sucesso dessas operações e para a construção de um ambiente mais seguro para todos. Este tipo de crime, que combina a astúcia virtual com a violência física, representa um desafio crescente para as forças de segurança, que precisam se adaptar às novas táticas empregadas pelos criminosos. A educação digital e a conscientização pública sobre os riscos online são igualmente importantes para mitigar a vulnerabilidade dos cidadãos





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polícia Civil Macapá Golpe Emboscada Virtual Roubo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jovem de 18 anos morre em acidente com triciclo em CascaduraOutras três pessoas que estariam no veículo ficaram feridas e foram hospitalizadas

Read more »

Austrália aplica pela primeira vez lei contra pornografia deepfake; jovem de 19 anos se declara culpadoCaso envolve criação e divulgação de imagens manipuladas sem consentimento; pena pode chegar a sete anos de prisão

Read more »

Mãe de jovem morto em acidente com triciclo pede justiça: 'Ele só queria se divertir'Formada em Comunicação Social e Pós-Graduada em Jornalismo Digital. Experiência em redação há mais de cinco anos, atua no Dia nas editorias de polícia e geral. Já participou de coberturas especiais como G20 e agenda da presidência no Rio. Para além disso, cobre diariamente o cotidiano da cidade, lidando com denúncias da população.

Read more »

Capotamento de triciclo deixa jovem morto na zona Norte do RioSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

'Eu queria que ele ficasse 50 anos preso', diz mãe de jovem esfaqueada em São GonçaloNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Jovem que teve o corpo amputado abaixo da cintura compartilha sua jornada em novo reality showLoren Schauers, que perdeu as pernas e a parte inferior do tronco após um grave acidente, terá sua vida retratada em um reality show do TLC, focando em sua superação e adaptação a uma vida com desafios médicos raros.

Read more »