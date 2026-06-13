Jovem morre em salto de rope jump sem corda em Limeira; três suspeitos investigados por homicídio com dolo eventual

Maria Eduarda, de 21 anos, morreu ao ser lançada de uma plataforma de 40 metros sem equipamento de segurança em Limeira (SP). Três homens foram identificados como responsáveis e podem ser processados por homicídio com dolo eventual. A Prefeitura de Limeira pretende processar o Governo Federal por omissão na manutenção da Ponte do Esqueleto.

Uma jovem de 21 anos perdeu a vida ao ser lançada de uma plataforma de 40 metros de altura sem a utilização de cordas de segurança em um salto de rope jump realizado no último sábado (13) na região conhecida como Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP).

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, natural de Jandira, havia divulgado nas redes sociais imagens do local onde seria realizado o salto, inclusive um banner da empresa organizadora "Entre Cordas" e um comentário irônico sobre quem teria permitido o risco. No dia do acidente, três homens, de 42, 32 e 27 anos, foram identificados como responsáveis pela preparação e condução da atividade; um deles é bombeiro civil, enquanto os demais auxiliavam na montagem da estrutura.

Testemunhas relataram que os funcionários esqueceram de instalar a corda antes do salto, fato que ficou evidente em gravações veiculadas nas redes, onde se ouvem gritos como "a corda" e "gente, a corda" pouco antes da vítima despencar. Apesar da rápida intervenção do Corpo de Bombeiros e do SAMU, o óbito foi constatado no local e a investigação passou a ser conduzida pelo 2º Distrito Policial de Limeira.

A polícia civil de Limeira prende seis pessoas ligadas ao caso, mas três são liberadas após a realização dos exames de corpo de delito. Dois dos suspeitos fugiram do local e só foram recapturados com o apoio de um helicóptero da Polícia Militar, que realizou buscas na mata circundante.

As autoridades estudam o enquadramento do crime como homicídio com dolo eventual, modalidade em que o agente não tem a intenção direta de matar, mas aceita o risco de causar a morte ao praticar determinada conduta. Enquanto isso, a Prefeitura de Limeira anunciou que vai mover ação judicial contra o Governo Federal, acusando-o de omissão na fiscalização, manutenção e controle de acesso da Ponte do Esqueleto, local que, segundo a administração municipal, tem responsabilidade exclusiva do órgão federal.

A empresa "Entre Cordas", responsável pelos saltos, tem agenda de eventos espalhada por São Paulo e Minas Gerais, cobrando entre R$ 180 e R$ 250 por participante. Após o acidente, a empresa não ofereceu respostas oficiais, limitando-se a mensagens automáticas que apenas divulgavam a programação futura. O caso tem gerado grande comoção nas redes sociais, onde usuários questionam a segurança das atividades de aventura sem a devida regulamentação e cobram providências urgentes para evitar novas tragédias.

As investigações continuam e o julgamento dos acusados ainda não tem data definida, mas a população de Limeira e de regiões vizinhas aguarda respostas contundentes das autoridades competentes





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