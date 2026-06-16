Jovem morre em salto de rope jump após não ser fixada à corda em ponte de Limeira

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, faleceu durante uma tentativa de salto de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira, SP. A empresa responsável, Entre Cordas, não tinha autorização para operar no local. Três instrutores foram presos por negligência de segurança.

A jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, faleceu em uma tragédia ocorrida durante uma tentativa de salto de rope jump na Ponte do Esqueleto, localizada em Limeira , interior de São Paulo.

O incidente aconteceu quando ela foi lançada da estrutura sem que a corda de segurança estivesse devidamente fixada ao seu equipamento. A SPU (Secretaria de Patrimônio da União), órgão vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, confirmou à CNN que a empresa organizadora, a Entre Cordas, não possuía autorização para realizar atividades esportivas naquele local.

A secretaria informou ainda que já havia reunido autoridades, incluindo a AGU (Advocacia-Geral da União) e prefeituras da região, para definir medidas conjuntas que visam evitar que novos acidentes aconteçam. A Ponte do Esqueleto, com aproximadamente 40 metros de altura, é um ponto turístico conhecido por atrair pessoas em busca de esportes radicais, mas já havia passado por bloqueios de acesso anteriormente.

Em 2024, o local foi interditado após a morte de uma ciclista que sofreu uma queda, mas foi reaberto meses depois. No caso atual, três instrutores que aparecem nas imagens preparando Maria Eduarda para o salto foram presos em flagrante. A polícia aponta indícios de que os investigados assumiram o risco de causar a morte ao negligenciarem procedimentos básicos de segurança, como a fixação da corda na jovem.

Durante os depoimentos, os instrutores não souberam explicar por que não prenderam a corda e limitaram-se a classificar o fato como uma fatalidade. O juiz do caso destacou que a câmera utilizada pela jovem durante a atividade não foi encontrada, o que pode indicar tentativa de ocultação de provas. A CNN teve acesso a vídeos dos depoimentos.

Em um trecho, o instrutor Luis Felipe Egoroff afirmou que "passei lá para frente primeiro, aí depois disso já apagou da mente, eu não lembro", e não conseguiu identificar quem era o responsável pela fiscalização antes do salto. Outro instrutor, Vitor de Freitas Gonçalves, declarou acreditar que se tratou de "uma fatalidade que aconteceu", dizendo que "ninguém sai de casa para cometer um negócio desse".

As apurações são feitas com base em reportagens e checagens da equipe de jornalismo, que revisa todas as informações antes da publicação





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