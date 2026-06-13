Jovem morre em acidente de rope jump em Limeira após ser lançada sem corda de segurança

Uma jovem de 21 anos perdeu a vida durante uma atividade de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira, São Paulo. A vítima, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, foi lançada sem a corda de segurança conectada, em falha grave apontada por testemunhas e registrada em vídeo. A empresa responsável, Entre Cordas, cobrava R$ 180 pelo salto e possuía outras cinco datas agendadas no estado e em Minas Gerais. Seis pessoas foram presas e a investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil. O caso levanta questões sobre a segurança em esportes de aventura.

Uma jovem de 21 anos morreu no último sábado, dia 13, durante uma atividade de rope jump na Ponte do Esqueleto, localizada entre Limeira e Cordeirópolis, em São Paulo.

O acidente ocorreu quando a vítima, identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, foi lançada sem que a corda de segurança estivesse conectada ao equipamento. De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha relatou que a jovem foi impulsionada sem a corda, e um vídeo divulgado nas redes sociais capturou o momento em que pessoas gritaram alertas sobre a ausência da corda.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a morte foi constatada no local. A empresa responsável pelo salto, batizada de Entre Cordas, cobrava R$ 180 pela atividade naquele local. A mesma empresa possuía outras cinco datas agendadas para os próximos meses em diferentes cidades, incluindo São Paulo e Minas Gerais, com preços variando entre R$ 180 e R$ 250.

Após o acidente, a reportagem tentou contato com a empresa, mas só obteve uma resposta automática com a agenda de eventos. Nas imagens do incidente, funcionários aparecem usando camisetas com as marcas Entre Cordas e Ih Voei. Seis pessoas foram presas em connection com o caso; dois homens fugiram logo após o acidente e foram localizados em uma área de mata com apoio do helicóptero Águia. A investigação está a cargo do 2º Distrito Policial de Limeira.

O caso gerou grande comoção e levanta questionamentos sobre a segurança nas atividades de aventura, especialmente no que diz respeito aos procedimentos de verificação dos equipamentos antes da realização dos saltos. A empresa, que até o momento da última atualização da reportagem não se manifestou, promovia suas atividades com preços acessíveis e agenda extensa, o que pode ter atraído um número significativo de participantes.

A ausência da corda de segurança, um item fundamental para a prática de rope jump, indica falha grave nos protocolos de segurança, seja por negligência, imperícia ou falha no sistema de checagem. A Polícia Civil agora apura as circunstâncias que levaram a essa falha e se houve dolo ou culpa por parte dos responsáveis técnicos e operacionais. A vítima, Maria Eduarda, era uma jovem de 21 anos e sua morte causou profunda tristeza na família e na comunidade local.

O rope jump, esporte que combina técnicas de alpinismo e跳伞, exige rigorosa inspeção nos equipamentos, especialmente nas cordas e mosquetões, antes de cada salto. O acidente na Ponte do Esqueleto serve como um alerta para a necessidade de regulamentação mais estrita e fiscalização eficaz dessas atividades de aventura no Brasil, que têm crescido em popularidade. A empresa Entre Cordas, com sua agenda lotada e presença em múltiplos estados, deve passar por uma rigorosa apuração sobre seus padrões operacionais.

Enquanto isso, familiares e amigos de Maria Eduarda buscam justiça, e a população acompanha o desdobramento das investigações. A cobertura jornalística se estende além do incidente, abordando temas como a responsabilidade civil das empresas de esportes radicais, a formação dos instrutores e a necessidade de seguro de vida para os participantes. Fica evidente que a falta de um procedimento simples, mas crucial, como conectar a corda, pode ter consequências fatais.

A cena do acidente, filmada por testemunhas, ilustra a urgência em se implementar medidas preventivas, como checklists duplos e treinamento contínuo, para evitar que novas tragédias aconteçam. O caso está longe de ser apenas mais um acidente; ele expõe falhas sistêmicas que precisam ser corrigidas para que atividades de aventura possam ser praticadas com segurança. A sociedade civil organizada e os órgãos públicos devem debater formas de tornar esses esportes mais seguros, sem perder seu caráter de emoção e desafio.

Por enquanto, a família de Maria Eduarda chora a perda e aguarda respostas da Justiça. A prisão de seis individuals ligados à empresa sinaliza que as autoridades estão levando o caso a sério. Ainda não se sabe se entre os presos estão os responsáveis técnicos ou apenas os operadores que estavam no local no momento do salto fatal.

A pergunta que fica é: como uma falha tão básica pôde ocorrer em uma atividade que envolve risco inerente, mas que tem procedimentos de segurança bem estabelecidos? A resposta a essa pergunta virá com o avanço das investigações, mas já serve de lição para todas as empresas do setor. É preciso redobrar a atenção, pois vidas humanas estão em jogo.

O rope jump atrai jovens e adultos em busca de adrenalina, mas essa adrenalina não pode vir à custa da segurança. A tragédia em Limeira é um lembrete sombrio de que a diversão pode rapidamente se transformar em desastre se os protocolos não forem rigorosamente seguidos





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