Jovem morre e outro sobrevive após acidente de moto aquática em Ilhabela

Dheoge Pereira Bernardino, de 26 anos, morreu após desaparecer no mar durante passeio de moto aquática com Bruna Damaris Sant'anna da Silva, que sobreviveu após dois dias à deriva. As buscas duraram nove dias e envolveram Marinha, bombeiros e polícia.

Um trágico acidente envolvendo uma moto aquática ocorrido no litoral de São Paulo resultou na morte de Dheoge Pereira Bernardino, de 26 anos, e na sobrevivência de Bruna Damaris Sant'anna da Silva, também de 26 anos.

O incidente aconteceu no dia 24 de maio, em Ilhabela, quando o casal saiu para passear em uma moto aquática durante uma confraternização com amigos na Praia do Pedro Arnaldo. Eles não informaram um destino definido e desapareceram.

A jovem Bruna foi resgatada dois dias depois, em 26 de maio, a cerca de 18 a 22 quilômetros do ponto de partida, entre a Ilha de Búzios e a Ilha do Tamanduá, após permanecer à deriva em alto-mar por aproximadamente dois dias. Segundo seu relato, a correnteza estava forte, os levando para o mar aberto, e eles não conseguiram se segurar na moto aquática, que começou a afundar. Ela perdeu Dheoge de vista logo depois.

As buscas pelo jovem desaparecido, coordenadas pela Marinha do Brasil, mobilizaram embarcações da Marinha, um helicóptero da instituição, a aeronave P-95 da Força Aérea Brasileira (FAB), embarcações do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e um helicóptero Águia da Polícia Militar de São Paulo. A operação de Busca e Salvamento (SAR) foi ininterrupta durante nove dias consecutivos, demonstrando alta coordenação entre as instituições. Em 1º de junho, o corpo de Dheorge foi localizado nas proximidades da Praia do Pedro Arnaldo.

A Prefeitura de Ilhabela emitiu nota de solidariedade às famílias. A Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião instaurou um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e eventuais responsabilidades. Bruna relatou que, nos primeiros dias após o resgate, preferiu não se manifestar publicamente devido ao estado de choque e à recuperação, estando em repouso e sob medicação.

Ela já prestou depoimento à polícia e expressou desejo de conversar com a família de Dheorge no futuro. O caso destacou a importância da integração entre as forças de segurança e resgate no litoral paulista, mas também levantou questionamentos sobre a segurança no uso de motos aquáticas e a necessidade de fiscalização mais rigorosa, especialmente em áreas de forte correnteza.

A comunidade local se mobilizou durante as buscas e lamentou a morte do jovem, enquanto Bruna segue em processo de recuperação física e psicológica





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