Jovem herdeiro morre em engavetamento na BR-277; acidente deixou vários feridos

Lapo Sganzerla Bordin, de 15 anos, herdeiro do Grupo Barigüi, faleceu após colisão entre van e caminhão em Balsa Nova, PR. Outros adolescentes ficaram feridos.

Um trágico engavetamento na BR-277 , em Balsa Nova , na Região Metropolitana de Curitiba, resultou na perda de uma jovem vida e deixou vários feridos. A vítima fatal foi identificada como Lapo Sganzerla Bordin, um estudante de apenas 15 anos. Lapo pertencia a uma família proeminente no cenário automotivo do Sul do Brasil , sendo um dos herdeiros do Grupo Barigüi , um dos maiores revendedores de automóveis e caminhões da região.

O grupo empresarial, fundado pelo avô de Lapo, Félix Bordin, também expandiu seus negócios para o setor financeiro, com um banco digital, e para a educação, através de um instituto de ensino. O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira, dia 17, no km 143 da rodovia. De acordo com relatos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão em cadeia foi desencadeada por um caminhão que não conseguiu frear a tempo diante de um congestionamento inesperado em uma descida. Lapo Sganzerla Bordin estava em uma van acompanhado de seu irmão gêmeo e um grupo de jovens, todos a caminho de Jacarezinho, no Norte do Paraná. O destino era uma fazenda onde passariam o feriado. Tragicamente, o adolescente foi ejetado do veículo durante o impacto, uma cena devastadora presenciada pelas autoridades. A van, que transportava os amigos, sofreu o impacto mais severo, sendo arremessada contra um caminhão e um carro. A violência da colisão fez com que o caminhão que iniciou o engavetamento saísse da pista e viesse a capotar. Em meio à dor e ao luto, o irmão gêmeo de Lapo, que também estava na van, não sofreu ferimentos. Outro adolescente de 17 anos, que estava no mesmo veículo, foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, onde seu estado de saúde é considerado estável e sem risco de morte. A PRF confirmou que outros dois jovens também sofreram ferimentos, mas até o momento desta publicação, detalhes sobre o estado de saúde das demais vítimas da van e dos ocupantes dos outros veículos envolvidos não foram divulgados. A assessoria do Grupo Barigüi, em nota oficial, informou que não irá se manifestar publicamente neste momento, em respeito à dor da família, demonstrando a profunda consternação que envolve a perda do jovem herdeiro e a gravidade do ocorrido na BR-277, uma das principais rodovias do Paraná





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