Jovem de Bangu celebra aprovação em universidade prestigiada

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB-SP), sancionou a lei que institui a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação.

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O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB-SP), sancionou a lei que institui a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação. A lei se aplica a todos os estudantes com altas habilidades ou superdotação (AH/SD), inclusive aqueles que apresentam coexistência de altas habilidades ou superdotação com outra condição como um transtorno específico ou deficiência. A identificação desses estudantes não foi feita em mais de 2,4 mil dos 5,5 mil municípios brasileiros.

Entidades como a Associação Mensa Internacional apontam que há subnotificação desses estudantes. A nova norma prevê a criação e manutenção de centros de referência em altas habilidades ou superdotação, em colaboração com Estados e municípios. O atendimento educacional especializado ocorrerá no turno inverso ao da escolarização regular. O Ministério da Educação gerenciará o Cadastro Nacional de Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação.

O financiamento das ações previstas virá de recursos do Fundo Social do pré-sal, de loterias por quota fixa (bets) e do salário-educação direcionado ao Fundeb. As despesas de capital, como a construção dos centros de referência, poderão ser contempladas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. A regulamentação da mudança de série será realizada pelo sistema de ensino.

A política pública também prevê a criação de programas de enriquecimento, diferenciação ou aprofundamento curricular para atuar com esse público, o fortalecimento da participação e a orientação das famílias no processo educacional, o agrupamento de estudantes pares ou grupos de interesse, e acesso a programas de enriquecimento, diferenciação ou aprofundamento curricular. Sobre a aceleração de estudos, a progressão poderá ser regular por ano ou série, com diferenciação ou aprofundamento curricular.

Também poderá ser parcial, por disciplina ou área do conhecimento; e também acelerada de forma integral, com mudança de ano/série ou por etapa. Segundo a nova norma, a progressão educacional deverá ser flexível e compatível com o ritmo de aprendizagem e o nível de desenvolvimento do estudante, cabendo à instituição de ensino, o acompanhamento e o suporte relativos aos aspectos socioemocionais ao longo do processo.

A existência desse cadastro já estava prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) desde 1996, mas nunca foi colocada em prática. O gerenciamento deste cadastro caberá ao Ministério da Educação. A União prestará apoio técnico e financeiro aos que aderirem à política. O financiamento das ações previstas virá de recursos do Fundo Social do pré-sal, de loterias por quota fixa (bets) e do salário-educação direcionado ao Fundeb.

As despesas de capital, como a construção dos centros de referência, poderão ser contempladas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. A regulamentação da mudança de série será realizada pelo sistema de ensino. A política pública também prevê a criação de centros de referência em altas habilidades ou superdotação, em colaboração com Estados e municípios. O atendimento educacional especializado ocorrerá no turno inverso ao da escolarização regular.

O Ministério da Educação gerenciará o Cadastro Nacional de Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação. A existência desse cadastro já estava prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) desde 1996, mas nunca foi colocada em prática. O gerenciamento deste cadastro caberá ao Ministério da Educação





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