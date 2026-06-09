Jovem britânico de 17 anos se torna o mais jovem do Reino Unido a alcançar o cume do Everest

Gabriel Middleton, aos 17 anos, completou a escalada do Monte Everest pela rota sul após seis semanas de expedição com o pai, enfrentando ventos extremos e riscos de vida para chegar ao topo do mundo.

Gabriel Middleton , um estudante britânico de 17 anos, alcançou o cume do Monte Everest em 27 de maio, tornando-se o mais jovem cidadão do Reino Unido a completar a façanha pela rota sul , a via clássica de ascensão à montanha mais alta do mundo.

A expedição, que durou seis semanas, foi realizada ao lado de seu pai, Ant Middleton, ex-militar e apresentador de televisão conhecido pelo programa 'SAS: Who Dares Wins'. Após uma etapa final de 13 horas de escalada a partir do Acampamento 4, Gabriel chegou ao topo de 8.848 metros às 9h20. Ele descreveu o momento como surreal, afirmando que se sentiu 'no topo do mundo' e que abraçou fortemente o pai ao alcançar o objetivo.

A jornada foi marcada por extremos: ventos furiosos que ameaçaram destruir seu abrigo, temperaturas severas e momentos de perigo iminente, como quando foi derrubado por uma rajada e deslizou cerca de cinco metros até conseguir se agarrar a uma corda de segurança. O jovem relatou que houve instantes em que acreditou que a morte fosse uma possibilidade, mas o olhar trocado com o pai reforçou a determinação de superar as adversidades. A conquista reflete anos de preparação física e mental.

O interesse de Gabriel pelo Everest surgiu aos 13 anos, após assistir a um documentário sobre a escalada do pai em 2018. Desde então, ele adotou uma rotina intensa de treinamento, incluindo ciclismo, remo, corrida e rugby, e ganhou experiência em altitudes elevadas ao escalar o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia. Ant Middleton expressou grande orgulho, destacando que a resiliência, a autoestima e a autoconfiança adquiridas valeram o sacrificio.

Ainda que aos 17 anos ele próprio não tivesse condições de enfrentar o Everest, Ant acredita que a experiência preparará o filho para a vida toda. O feito de Gabriel Middleton ilustra não apenas umrecordes de juventude, mas também a superação de limites físicos e psicológicos em um ambiente extremo, reforçando o papel do montanhismo como símbolo de persistência e coragem





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