O apresentador e jornalista José Luiz Datena se lança como pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, apostando em sua fama e em discurso de segurança e justiça social para conquistar eleitores. A decisão teria sido incentivada pelo vice-presidente da República, e faz parte da estratégia do partido de renovar suas fileiras com figuras da mídia. A notícia revive o debate sobre a terceira via e a entrada de celebridades na política, enquanto Datena tenta superar o desgaste de sua campanha fracassada à Prefeitura de São Paulo em 2024. Saiba mais sobre os planos e o histórico do comunicador na corrida eleitoral.

O jornalista e apresentador José Luiz Datena , conhecido por sua trajetória na televisão brasileira, anunciou sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados nas próximas eleições, em uma movimentação política que tem chamado a atenção do eleitorado.

A convocação teria partido do vice-presidente da República, segundo relatos de integrantes do partido, que veem em Datena um nome com forte conexão com o público e capacidade de atrair votos. A estratégia do PSDB, legendas que abriga sua candidatura, é aproveitar o amplo reconhecimento do comunicador, construído ao longo de anos no jornalismo e em programas de auditório, para ampliar suas bancadas no Congresso Nacional.

Em vídeos divulgados pela legenda, Datena já se coloca como um defensor intransigente da segurança pública, repetindo um discurso que tornou habitual em suas intervenções na mídia. Ele afirma que 'a lei é frouxa para punir crimes' e que o PSDB representa um espaço de 'luta pela justiça social', tentando conciliar uma retórica de rigor com bandidos com um apelo a causas sociais, uma combinação que busca atingir diferentes perfis de eleitores.

Para ele, o crime organizado se transformou em uma 'ameaça estrutural' no Brasil, exigindo respostas enérgicas do poder público. Essa não é a primeira incursão de Datena na política. A tentativa mais recente aconteceu em 2024, quando ele se lançou candidato à Prefeitura de São Paulo.

Inicialmente filiado ao PSB, ele migrou para o PSDB durante o processo eleitoral, uma mudança que gerou polêmica e foi marcada por um episódio desconfortável em que ele deu um empurrão em um repórter durante uma cobertura ao vivo, fato que repercutiu negativamente e levantou questões sobre seu temperamento. Agora, ao mirar uma vaga na Câmara, ele tenta se reinventar como parlamentar, apostando em sua imagem de comunicador popular parauilding uma carreira legislativa.

A 'terceira via', conceito que ganhou força nas eleições presidenciais de 2018 como alternativa ao polarização entre PT e PSDB, parece ser reativada em parte por essa candidatura, embora Datena sempre tenha mantido proximidade com setores mais conservadores. Pesquisas eleitorais recentes têm tentado medir seu potencial de voto, mas a volatilidade do eleitorado e a fragmentação partidária tornam o cenário imprevisível.

O jornalismo que pratica, com um tom direto e por vezes emocional, pode ser tanto um ativo quanto um passivo: atrai quem busca autenticidade, mas afasta quem prefere propostas detalhadas. A campanha deverá focar em temas como segurança, corrupção e moralidade pública, palavras que ressoam em seu repertório habitual. A defesa da 'justiça social' soa como um aceno à esquerda, mas sua postura em relação à law and order o alinha mais à direita.

Essa ambiguidade pode ser calculada para capturar eleitores frustrados com os extremos. O Brasil vive um momento de reavaliação das lideranças tradicionais, e figuras midiáticas como Datena testam os limites entre o entretenimento e a política. Seu histórico de coberturas sensacionalistas de crimes também será revisitado pelos adversários, que devem questionar se sua experiência jornalística se traduz em capacidade de legislar.

A campanha promete ser um estudo de caso sobre como celebridades da mídia penetram no sistema partidário, usando a visibilidade como moeda de troca. As eleições de 2024, embora focadas em municípios, já Pavimentavam esse caminho; agora, a ambição nacional se faz mais clara. O público responderá nas urnas se confia mais em um comunicador que fala diretamente à população do que em políticos de carreira.

Essa aposta do PSDB reflete a busca por renovação, mesmo que sob a forma de um rosto já conhecido há décadas. O debate sobre o que constitui representação legítima ganha novas camadas com movimentos como esse





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