José Boto, dirigente rubro-negro, revela bastidores da tensão entre Flamengo e Independiente Medellín no seu texto.

Em entrevista coletiva na chegada da delegação a Porto Alegre, onde o Mais Querido enfrenta o Grêmio, Boto comentou os incidentes no jogo entre Flamengo e Independiente Medellín e relatou uma invasão em Medellín.

Porto Alegre - Após episódio de tensão na partida entre Flamengo e Independiente Medellín (COL), cancelada logo no começo por questões de segurança ligadas à torcida local, o dirigente rubro-negro José Boto revelou bastidores do elenco em meio ao caos instaurado no Estadio Atanasio Girardot e expôs a sugestão do presidente da equipe adversária para a retomada do jogo.

Neste texto, você encontrará detalhes sobre os incidentes, a invasão em Medellín e as palavras de José Boto sobre a ameaça de acidentes e condições de segurança. Além disso, há informações sobre a proposta do Medellín e a promessa de classificação do Flamengo para a próxima fase da Libertadores





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

José Boto Baskets Tensão Incidentes Ivasão Medellín Tendência De Lesão Saúde Válvulas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Partida entre Independiente Medellín e Flamengo da Copa Libertadores é cancelada por falta de segurançaA partida entre Independiente Medellín e Flamengo pela quarta rodada da Copa Libertadores da América foi cancelada por falta de segurança no Estádio Atanásio Girardot, na Colômbia.

Read more »

Boto diz que Flamengo merece os três pontos em jogo cancelado: 'Mandante não garantiu segurança'Flamengo se pronunciou após o jogo contra o Independiente Medellín (COL) ser cancelado na noite desta quinta-feira (7).

Read more »

Assista ao vivo à coletiva de imprensa de Leonardo Jardim e José Boto no FlamengoO técnico Leonardo Jardim e o diretor de futebol José Boto, ambos do Flamengo, participarão de uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (8)

Read more »

Boto expõe tensão no Flamengo: invasão e sensação de ameaçaJosé Boto, diretor de futebol do Flamengo, contou bastidores do que aconteceu no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, palco do jogo

Read more »