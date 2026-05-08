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José Boto, dirigente rubro-negro, revela bastidores da tensão entre Flamengo e Independiente Medellín no seu texto.

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José Boto, dirigente rubro-negro, revela bastidores da tensão entre Flamengo e Independiente Medellín no seu texto.
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📆5/8/2026 8:29 PM
📰jornalodia
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Em entrevista coletiva na chegada da delegação a Porto Alegre, onde o Mais Querido enfrenta o Grêmio, Boto comentou os incidentes no jogo entre Flamengo e Independiente Medellín e relatou uma invasão em Medellín.

Porto Alegre - Após episódio de tensão na partida entre Flamengo e Independiente Medellín (COL), cancelada logo no começo por questões de segurança ligadas à torcida local, o dirigente rubro-negro José Boto revelou bastidores do elenco em meio ao caos instaurado no Estadio Atanasio Girardot e expôs a sugestão do presidente da equipe adversária para a retomada do jogo.

Neste texto, você encontrará detalhes sobre os incidentes, a invasão em Medellín e as palavras de José Boto sobre a ameaça de acidentes e condições de segurança. Além disso, há informações sobre a proposta do Medellín e a promessa de classificação do Flamengo para a próxima fase da Libertadores

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