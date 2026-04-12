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José Antonio Kast completa um mês na presidência chilena marcado por ideologia e polêmicas

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José Antonio Kast completa um mês na presidência chilena marcado por ideologia e polêmicas
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📆4/12/2026 6:08 AM
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O presidente chileno de extrema-direita, José Antonio Kast, completa um mês no cargo com uma agenda marcada por decisões polêmicas e um forte viés ideológico. A administração enfrenta desafios econômicos e de popularidade, além de críticas pela composição heterogênea do governo e pela postura em relação a direitos humanos e figuras do passado.

José Antonio Kast , presidente do Chile de extrema-direita, completa um mês no Palácio de La Moneda, a sede do governo, onde reside com sua esposa, prática incomum desde meados do século XX.O mês foi intenso, em parte devido à sua estratégia inicial de inundar a esfera pública com anúncios em diversas áreas.

José Antonio Kast, presidente do Chile de extrema-direita, completa um mês no Palácio de La Moneda, a sede do governo, onde reside com sua esposa, prática incomum desde meados do século XX.<\/p>

O mês foi intenso, em parte devido à sua estratégia inicial de inundar a esfera pública com anúncios em diversas áreas. Essa tática comunicacional, atribuída a Steve Bannon, ideólogo proeminente da extrema-direita americana, marcou a posse de Kast, com fatores inesperados como a alta histórica nos preços dos combustíveis, consequência da guerra entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, que resultou em uma queda brusca em sua popularidade.<\/p>

Além disso, a administração concentrou-se não apenas em prioridades como controle da criminalidade e crescimento econômico, mas também em questões de relações exteriores e direitos humanos, revelando o caráter ideológico do governo atual. Carolina Tohá, ex-ministra do Interior no governo anterior, liderado por Gabriel Boric, descreveu a administração como 'indo por tudo'.<\/p>

Kast, advogado de 60 anos, católico e pai de nove filhos, e fundador do Partido Republicano, decidiu retirar o apoio do Chile à candidatura de Michelle Bachelet, ex-presidente chilena, ao cargo de secretária-geral das Nações Unidas. Essa decisão foi motivada em parte pela desconfiança de Kast na ONU e pela avaliação de que a candidatura de Bachelet era inviável. A postulação de Bachelet, contudo, conta com o apoio do Brasil e do México, as maiores economias da América Latina.<\/p>

Ignacio Walker, ex-ministro das Relações Exteriores, enfatiza a natureza político-ideológica do governo de Kast, destacando a aliança com os Estados Unidos e com outros presidentes ideologicamente afins na região, como Javier Milei da Argentina e Nayib Bukele de El Salvador. Kast visitou El Salvador em duas ocasiões, incluindo uma como presidente eleito, para conhecer a polêmica prisão Cecot.<\/p>

David Gallagher, empresário e ex-embaixador do Chile no Reino Unido, observa que o primeiro mês do governo Kast apresentou erros devido à inexperiência, mas também aspectos positivos. Gallagher elogia a coragem de assumir o aumento global dos combustíveis, optando por não conter os preços por meio de mecanismos disponíveis e repassando o aumento aos consumidores com subsídios direcionados.<\/p>

Críticos, porém, descrevem essa política como um choque com o objetivo de reduzir o tamanho do Estado, com a oposição criticando o plano de mitigação como inadequado e gerando descontentamento popular, resultando em perda de apoio ao presidente. Outro ponto relevante é a heterogeneidade do gabinete, segundo Gallagher, com a presença de figuras de centro-esquerda em ministérios como Energia e Saúde, e a nomeação de Ximena Lincolao, uma mulher mapuche, como ministra da Ciência, um símbolo da direita progressista que não é bem visto pela esquerda. Gallagher descreve isso como um sinal de como a esquerda poderá tentar minar o governo no futuro.<\/p>

Kast, logo após assumir, anunciou que usaria sua prerrogativa constitucional para conceder indultos a 'pessoas que defenderam a pátria' em casos de violência extrema, referindo-se a ex-militares condenados por violência institucional durante os protestos de 2019. Ele não se pronunciou diretamente sobre a possibilidade de perdoar violadores de direitos humanos durante a ditadura, mas afirmou que 'analisaria caso a caso', sem descartar essa possibilidade.<\/p>

Diferentemente de campanhas anteriores, Kast manteve um silêncio estratégico sobre seu apoio à ditadura de Augusto Pinochet e suas posições contrárias ao aborto. Kast implementou um modelo seguido por figuras da extrema-direita mundial, como Milei, Orbán e Meloni, com um cronograma bem definido.<\/p>

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