Jornalista Alice Ribeiro e Repórter Cinematográfico Rodrigo Lapa Morrem Após Acidentes

Jornalista Alice Ribeiro, da Band Minas, tem morte encefálica confirmada após grave acidente na BR-381. Repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, também da emissora, falece. Ambos eram lembrados por colegas pelo profissionalismo e humanidade.

A jornalista Alice Ribeiro , repórter da Band Minas , teve sua morte encefálica confirmada nesta quarta-feira (15) após sofrer um grave acidente na BR-381. A notícia comoveu colegas de profissão e amigos, que lamentaram a perda precoce da jovem comunicadora. Alice foi socorrida imediatamente após a colisão por um helicóptero do Corpo de Bombeiros, a aeronave Arcanjo, e encaminhada a um hospital.

No entanto, seu quadro de saúde evoluiu desfavoravelmente, e ela permaneceu sob cuidados intensivos até a constatação da morte encefálica. Em uma emocionante publicação nas redes sociais, Patricia Horta, tia e madrinha de Alice, expressou a profunda dor e o vazio deixados pela partida da sobrinha. Com palavras carregadas de afeto e saudade, Patricia descreveu a morte de Alice como um silêncio ensurdecedor. Ela enfatizou que Alice não era apenas um membro da família, mas uma extensão de si mesma, um amor incondicional que transcendia a relação de madrinha. A proximidade entre as duas era evidente, e Alice era vista por Patricia como uma filha, um laço que se formou desde o primeiro momento. A tia madrinha compartilhou a dificuldade em lidar com a perda, ressaltando que o amor por Alice permanece vivo, inalterável e eterno, manifestado em cada lembrança e em tudo que ela representou. Diante da tragédia, Patricia tomou uma decisão significativa em homenagem à sobrinha e em prol do filho de Alice: ela decidiu parar de fumar. Este ato simboliza seu compromisso em estar presente, forte e disponível para cuidar e proteger o neto, honrando o desejo e o amor que Alice dedicava a ele. A determinação de Patricia em se manter firme e presente para o menino demonstra a força do vínculo familiar e o legado de amor que Alice deixou. O mundo do jornalismo e da comunicação perde, com Alice Ribeiro, uma profissional promissora e uma pessoa querida. A Band Minas, em nota oficial, lamentou profundamente o falecimento de sua repórter e se solidarizou com os familiares e amigos neste momento de imensa dor. A emissora ressaltou a contribuição de Alice para o jornalismo e celebrou o legado de luz que ela deixou. A notícia da morte de Alice Ribeiro serve como um doloroso lembrete da fragilidade da vida e da importância de valorizarmos os nossos entes queridos. A BR-381, conhecida como a Rodovia da Morte, mais uma vez se torna palco de uma tragédia, levantando debates sobre a segurança viária e a necessidade de medidas mais eficazes para coibir acidentes. Paralelamente, em outra triste notícia que impactou a emissora, o repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, de 49 anos, também teve sua morte confirmada. Casado e pai de uma filha pequena, Rodrigo era lembrado por seus colegas pelo bom humor contagiante, companheirismo e uma inabalável disposição em ajudar. Sua volta à Band em dezembro, após um período na Band Minas entre 2022 e 2024, foi celebrada. No entanto, sua trajetória profissional foi marcada por uma paixão ainda maior: a palhaçaria. Rodrigo era palhaço de formação e dedicava parte de seu tempo livre a levar alegria e esperança a crianças hospitalizadas, através de apresentações que transformavam os ambientes hospitalares em palcos de risadas e encanto. Recentemente, Rodrigo Lapa participou ativamente do projeto Garagens Periféricas, uma iniciativa inspiradora que tem como objetivo converter garagens residenciais em espaços culturais vibrantes, como picadeiros de circo e centros de arte em comunidades de baixa renda. Essa dedicação à arte e ao bem-estar social demonstrava o caráter multifacetado e generoso de Rodrigo. A Band Minas, em sua homenagem, destacou como Rodrigo transformava o mundo através da arte, levando sorrisos aos mais necessitados e iluminando projetos sociais. O corpo de Rodrigo Lapa foi velado e sepultado no Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, em uma cerimônia que reuniu familiares, amigos e colegas de trabalho, todos unidos pela consternação e pela lembrança de um homem que dedicou sua vida a fazer o bem e a espalhar arte e alegria. A combinação de duas perdas tão significativas em um curto espaço de tempo para a Band Minas representa um golpe duro para a emissora e para a comunidade jornalística. A memória de Alice Ribeiro e Rodrigo Lapa será preservada, servindo como inspiração e lembrança de suas paixões, de seu profissionalismo e de seu impacto positivo na vida das pessoas. As circunstâncias que cercam os acidentes e as fatalidades servem como um alerta para a sociedade, reforçando a necessidade de atenção à segurança no trânsito e de valorização das profissões que dedicam suas vidas a informar e a trazer luz às nossas vidas. A dor da perda é imensa, mas o legado deixado por esses dois profissionais talentosos continuará vivo e inspirando aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-los e de se beneficiar de seu trabalho e de sua humanidade





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