Jornalismo Profissional: O Alvo Recorrente em Crises e a Busca Inabalável pela Verdade

Em tempos de instabilidade política e escândalos, o jornalismo profissional se torna o alvo preferencial de governantes e instituições, que buscam desviar a atenção de falhas internas. Este artigo defende a importância da imprensa livre e imparcial, mesmo diante de críticas e pressões, ressaltando sua missão de buscar a verdade e sua resiliência ao longo do tempo.

Em momentos de crise institucional, é um roteiro recorrente observar as esferas de poder apontarem o jornalismo profissional como bode expiatório. Essa tendência se intensifica consideravelmente em períodos eleitorais. Quando o Poder Executivo se vê enredado em escândalos de grande monta, os governantes relutam em realizar uma introspecção profunda para identificar e corrigir suas falhas internas. Em vez disso, preferem atacar a imprensa pela divulgação de informações que vêm à tona.

Atualmente, chega-se a afirmar que não se espera uma cobertura favorável, mas tão somente a divulgação da verdade. O que se omite é que, na visão dessas autoridades, essa suposta verdade deve obrigatoriamente se alinhar ao seu próprio ponto de vista. De modo similar, diante de desmandos no Congresso Nacional, discursos tanto de situação quanto de oposição tendem a convergir para o mesmo alvo de crítica: a imprensa. Em vez de dedicar atenção diligente ao Orçamento da União, priorizar investimentos em áreas essenciais, ou elaborar e implementar políticas públicas eficazes para sanar os problemas sociais do país e atender às demandas urgentes da população em setores críticos como segurança, saúde e educação, opta-se por se apresentar como vítimas de injustiças perpetradas pelo jornalismo profissional.

Até mesmo o Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pela supervisão de inúmeros inquéritos criminais que lhe competem — e outros tantos em que, notoriamente, ultrapassa suas atribuições legais —, ao se ver envolvido em investigações sérias conduzidas pela imprensa, interpreta tais ações como ofensas e atos de lesa-pátria, como se seus ministros fossem imunes a qualquer escrutínio. Tal percepção é equivocada. A mais alta corte do país deveria, mais do que qualquer outra instituição, compreender a natureza intrinsecamente humana, e, portanto, falível, da atividade judicial.

O jornalismo profissional, conforme definido pelos Princípios Editoriais do Grupo Globo, é aquele que se pauta por valores e princípios éticos. Quando aplicados corretamente, esses preceitos levam à formação de um conhecimento primário sobre fatos e indivíduos. Sua função primordial é noticiar os acontecimentos com imparcialidade e, em muitas circunstâncias, revelá-los, trazendo-os à luz pública. Como toda empreitada humana, o jornalismo não está isento de cometer erros. Contudo, quando tais equívocos ocorrem, o jornalismo profissional os reconhece e promove as devidas correções de forma pública.

É fundamental não confundir o jornalismo profissional com aqueles que se autodenominam praticantes de um 'jornalismo de esquerda' ou 'jornalismo de direita'. Em ambos os extremos, o que se observa comumente é a mera disseminação de propaganda, a defesa incondicional de um governo, de um partido político ou de uma determinada causa. A verdadeira causa do jornalismo profissional é, unicamente, a busca pela verdade. No Grupo Globo, é exatamente essa a premissa que orienta nossa atuação, especialmente no contexto democrático que o Brasil vivencia desde a promulgação da Constituição de 1988.

Nesse período, o jornalismo que praticamos tem registrado todos os feitos, tanto positivos quanto negativos, de todas as administrações governamentais, incluindo os governos anteriores e o atual de Lula. A verificação pode ser feita nos arquivos históricos. Apesar de não tolerar ameaças ou intimidações, o Grupo Globo mantém uma postura serena e inabalável em seus princípios fundamentais. O mais importante deles é a busca incansável pela verdade. Afinal, após cem anos de existência, celebrados em 2025, aprendemos uma lição valiosa: os poderes transitórios passam, mas o bom jornalismo perdura.

A resistência em aceitar críticas e o costume de desviar o foco de problemas internos para culpar a mídia são comportamentos que enfraquecem a própria democracia. Instituições que se consideram acima de qualquer escrutínio público, como tem sido demonstrado em algumas atuações do Poder Judiciário e do Legislativo, perdem a legitimidade e a confiança popular. O jornalismo profissional, ao atuar com independência e rigor, cumpre um papel vital de fiscalização e informação, essencial para a saúde do debate público e para a tomada de decisões conscientes por parte dos cidadãos.

A comparação com o 'jornalismo de esquerda' ou 'de direita' é uma tentativa de deslegitimar a busca pela objetividade, associando-a a agendas partidárias. O jornalismo que se preza busca a apuração dos fatos, a diversidade de fontes e a apresentação equilibrada das informações, mesmo quando estas são desconfortáveis para quem está no poder. O legado de um meio de comunicação se constrói na qualidade de seu conteúdo e na sua capacidade de informar com precisão e isenção ao longo do tempo, superando as turbulências políticas e os interesses momentâneos.

A longevidade e a relevância do Grupo Globo, celebradas em seu centenário, atestam o valor de uma prática jornalística que se mantém fiel a seus princípios, mesmo diante das pressões e dos ataques. A busca pela verdade, por mais árdua que seja, é o pilar sobre o qual se sustenta a confiança da sociedade em seu papel como guardião da informação e fiscalizador do poder.





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