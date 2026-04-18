Jornalismo de Minas Gerais em Luto: Alice Ribeiro e Rodrigo Lapa, Vítimas da BR-381, São Homenageados

A Band Minas e a comunidade jornalística lamentam a morte da repórter Alice Ribeiro e do cinegrafista Rodrigo Lapa, ambos vítimas de um acidente na BR-381. Alice foi confirmada com morte encefálica após o socorro e Rodrigo era conhecido por seu bom humor e dedicação à palhaçaria, alegrando crianças em hospitais.

A comunidade do jornalismo de Minas Gerais e do Brasil lamenta profundamente a perda de Alice Ribeiro , repórter da Band Minas , cujo falecimento foi confirmado após um grave acidente na BR-381. A jornalista foi prontamente socorrida por uma aeronave do Corpo de Bombeiros, o Arcanjo, e levada para um hospital, onde permaneceu em cuidados intensivos.

Infelizmente, o quadro evoluiu para a confirmação de morte encefálica, encerrando precocemente uma promissora carreira e deixando um vazio imenso em seus familiares e colegas. Alice era vista por muitos como um raio de luz, alguém com um futuro brilhante pela frente, e sua partida deixa um silêncio ensurdecedor para aqueles que a amavam. Em uma emocionante publicação nas redes sociais, Patrícia Horta, tia e madrinha de Alice, expressou a profundidade de sua dor. Ela descreveu a morte da sobrinha como "um silêncio que grita dentro de mim", ressaltando o laço inquebrantável que as unia. Patrícia revelou que a relação com Alice transcendia a de tia e afilhada, tratando-a como uma filha, um amor que nasceu instantaneamente e se fortaleceu ao longo dos anos. A madrinha compartilhou a dimensão da perda, pontuando que Alice "não era só parte da família. Era parte de mim". O depoimento de Patrícia é um retrato pungente do amor incondicional e da conexão profunda que sentia pela sobrinha, uma mulher que ela amou desde o primeiro instante como se fosse sua própria filha. A dor de perder Alice é imensurável, um eco que ressoa em cada canto de sua alma. Diante da tragédia, Patrícia Horta revelou uma decisão significativa tomada em homenagem à Alice e em prol do futuro de seu filho. Com o objetivo de estar forte, presente e capaz de cuidar e proteger o menino, conforme Alice certamente desejaria, a madrinha decidiu parar de fumar. Essa atitude demonstra não apenas o amor que ela sente pela sobrinha falecida, mas também o compromisso em honrar seu legado e garantir o bem-estar de seu filho. Apesar da tristeza avassaladora, Patrícia enfatizou que o amor por Alice permanece vivo e inabalável. "Mas também fica o amor. Um amor que não acabou, que não se apaga, que continua vivo em cada lembrança, em cada detalhe, em tudo que a Alice foi e sempre será." A memória de Alice Ribeiro continuará a inspirar e a aquecer os corações daqueles que tiveram a sorte de conhecê-la, e seu legado de luz, profissionalismo e afeto perdurará. Neste momento de dor, o jornalismo de Minas Gerais se solidariza com a família e amigos de Alice Ribeiro, bem como com a equipe da Band Minas. Outro profissional que teve sua vida interrompida tragicamente foi Rodrigo Lapa, repórter cinematográfico, de 49 anos, que também perdeu a vida em decorrência do mesmo acidente na BR-381. Rodrigo era casado e pai de uma filha pequena. Ele era conhecido em seu círculo profissional e entre amigos por seu bom humor, companheirismo e uma inabalável disposição para ajudar a todos. Sua dedicação ao trabalho era notável, e ele havia retornado à Band Minas em dezembro, após um período anterior na emissora entre 2022 e 2024. O que tornava Rodrigo Lapa ainda mais especial era sua paixão pela arte circense. Ele dividia sua rotina profissional com a palhaçaria, sendo palhaço de formação. Rodrigo dedicava seu tempo livre a levar sorrisos e alegria a crianças internadas em hospitais, realizando apresentações voluntárias. Recentemente, ele participou do projeto "Garagens Periféricas", uma iniciativa inspiradora que transforma espaços residenciais em centros culturais e picadeiros de circo em comunidades de baixa renda. A Band Minas, em sua homenagem, destacou seu legado: "Rodrigo transformava o mundo através da arte. Palhaço de formação, dedicava seu tempo a levar sorrisos a crianças hospitalizadas e, há poucos dias, brilhou no projeto Garagens Periféricas". A emissora expressou sua profunda solidariedade à família e amigos de Rodrigo, celebrando a "luz deixada por nosso colega". O corpo de Rodrigo Lapa foi velado e sepultado no Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, em uma cerimônia marcada pela comoção e pelas lembranças de um homem que dedicou parte de sua vida a espalhar felicidade. A perda de dois profissionais tão queridos em um mesmo evento trágico é um golpe duro para a imprensa mineira





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