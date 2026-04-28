Jornal Nacional estreia série especial sobre a China com olhar brasileiro

O Jornal Nacional lança uma série especial sobre a China, explorando as transformações históricas do país com o olhar de correspondentes brasileiros. A série começa em Xangai, a maior cidade chinesa, e aborda temas como economia, tecnologia e cultura milenar.

O Jornal Nacional está na China , um país que hoje é o centro de uma transformação histórica . Sob qualquer perspectiva — econômica, militar ou tecnológica —, os chineses ganharam protagonismo em velocidade e escala inéditas, influenciando a vida de bilhões de pessoas em todo o planeta.

A partir de agora, o público brasileiro terá acesso ao olhar de dois correspondentes da Globo que estão morando na China: Felipe Santana e Lucas Louis. Eles estreiam uma série especial que explora as transformações do país, começando por Xangai, a maior cidade da China e um dos principais centros financeiros do mundo. Xangai é uma metrópole que simboliza a fusão entre tradição milenar e modernidade acelerada.

O bairro de Pudong, por exemplo, foi erguido em poucos anos e se tornou o coração financeiro do país. A cidade é vista como a vitrine da China para o mundo, onde as decisões tomadas em Pequim são sentidas primeiro pela população local. Os xangaienses são conhecidos por seu orgulho e dizem que 'existe Xangai e existe o resto da China', comparando-a a cidades como Nova York, São Paulo e Rio de Janeiro.

A série do JN busca desvendar essa complexidade, mostrando como Xangai é um reflexo das ambições chinesas, desde robôs humanoides até avanços em inteligência artificial. A China é um país com uma civilização contínua de pelo menos 5 mil anos, a mais antiga do planeta. Sua cultura se espalhou por toda a Ásia, influenciando nações como Japão e Coreia.

O nome 'China' vem da dinastia Qin, que governou a região antes de Cristo, e foi popularizado por persas, gregos e romanos. Já o termo 'mandarim' tem origem nos portugueses, que chamavam os oficiais chineses de 'mandarins' por influência dos malaios. A série do JN também aborda como a China, historicamente, se via como o 'Reino do Meio', considerando os povos vizinhos como bárbaros.

No entanto, com a chegada das navegações europeias, o país abriu gradualmente seu comércio, embora sempre com cautela. A série promete mergulhar nessa cultura milenar e no futuro que a China está construindo, oferecendo um olhar brasileiro único sobre um país que redefine o mundo





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