Jornal Hoje apresenta série sobre tecnologia que está transformando a Copa de 2026

A nova série especial do Jornal Hoje explora o uso de tecnologias avançadas - como o impedimento semiautomático, a bola conectada ao VAR e inovações em equipamentos e transmissões - que estão moldando a Copa do Mundo de 2026 e definindo novos padrões de sustentabilidade e precisão no futebol.

A estreia desta quarta‑feira (27) marca o lançamento de uma série especial do Jornal Hoje dedicada à inovação no futebol. Em cinco episódios - a serem transmitidos nos dias 29 de maio, 1, 3 e 5 de junho - a reportagem investiga como a tecnologia vem remodelando o esporte tanto dentro quanto fora das quatro linhas.

A proposta da série é apresentar ao público os recursos que já estão em uso na Copa do Mundo de 2026 e explicar o impacto dessas ferramentas no cotidiano dos jogadores, árbitros e torcedores. Entre os temas abordados estão o impedimento semiautomático, a bola conectada ao VAR, as mudanças nos equipamentos esportivos, as novas metodologias de preparação física e as evoluções nas transmissões televisivas, além da busca por tornar o Mundial o evento esportivo mais sustentável da história.

O impedimento semiautomático representa um salto qualitativo na atuação da arbitragem. O sistema conta com doze câmeras instaladas sob a arquibancada de cada estádio, capazes de rastrear, em tempo real, vinte e nove pontos do corpo de cada atleta. Paralelamente, um sensor localizado dentro da bola transmite, centenas de vezes por segundo, dados precisos para a central de controle.

Por meio de inteligência artificial, o algoritmo determina instantaneamente o momento exato do passe e calcula a linha de impedimento, enviando um alerta à equipe do VAR, que ainda verifica a decisão antes de confirmá‑la. Essa abordagem semiautomática reduz o tempo médio de análise de cerca de setenta segundos para entre vinte e vinte‑e‑cinco segundos, conforme informações divulgadas pela FIFA.

Além do ganho de rapidez, o sistema produz animações em 3D que são exibidas nos telões dos estádios e nas transmissões de TV, facilitando a compreensão do público sobre a decisão tomada. A bola conectada ao VAR integra-se perfeitamente ao mecanismo de impedimento semiautomático. Equipado com um sensor interno, o equipamento oficial detecta o instante exato em que o jogador toca a bola, enviando essa informação em tempo real para a sala de revisão.

Esse detalhe é crucial, pois a legislação do impedimento determina que a posição do atleta seja avaliada no momento do passe, e não no instante em que ele controla a bola. Dessa forma, o sensor aumenta a precisão das marcações e reforça a confiabilidade do processo de revisão. No cotidiano das partidas, a bola conectada funciona como parte do ecossistema tecnológico, enquanto o VAR continua sendo o pilar central de verificação das decisões.

A série do Jornal Hoje, exibida de segunda a sábado após o Globo Esporte, a partir das 13h25, oferece ao telespectador uma visão detalhada desses avanços, demonstrando como a inovação está redefinindo o futuro do futebol e contribuindo para a modernização de um dos eventos esportivos mais emblemáticos do planeta





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