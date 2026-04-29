Jorge Messias se emociona e evita comentar caso Master em sabatina no Senado

Advogado-Geral da União, indicado ao STF, adota postura cautelosa e defende critérios processuais e garantias fundamentais durante questionamentos sobre investigação envolvendo o Banco Master e o inquérito das fake news.

Durante sua sabatina no Senado Federal, o Advogado-Geral da União, Jorge Messias , demonstrou forte emoção, utilizando um lenço em momentos de tensão. A sabatina, crucial para sua indicação ao Supremo Tribunal Federal ( STF ), foi marcada por questionamentos sobre o caso do Banco Master , uma investigação complexa que envolve a Polícia Federal, o STF e o Banco Central.

Messias evitou comentar detalhes específicos do caso, ressaltando que a AGU não teve participação nas investigações e defendendo a importância do cumprimento rigoroso dos critérios processuais e das garantias fundamentais. A postura cautelosa adotada por Messias sinaliza seu compromisso com os princípios da legalidade e da separação de poderes, em um contexto onde o caso Master exerce forte pressão sobre ministros do STF, como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.

O caso Master ganhou destaque após o ministro Dias Toffoli se declarar impedido de atuar na investigação, em virtude de informações sobre transações comerciais de sua empresa, a Maridt, com entidades ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro. O ministro nega qualquer irregularidade. Posteriormente, o ministro Alexandre de Moraes também se tornou alvo de questionamentos devido a contratos entre o Banco Master e o escritório de advocacia de sua esposa, além de menções ao seu nome em mensagens apreendidas durante a investigação.

Assim como Toffoli, Moraes nega qualquer irregularidade. Diante desse cenário delicado, senadores buscaram avaliar a postura de Messias em relação a potenciais conflitos de interesse e aos limites institucionais, testando sua capacidade de julgamento imparcial em casos que envolvam membros da própria Corte. Messias, por sua vez, tem consistentemente evitado antecipar votos em casos concretos, preferindo enfatizar a importância de princípios como a legalidade, a separação de poderes e a previsibilidade das decisões judiciais.

Além do caso Master, Messias também foi questionado sobre o inquérito das fake news, em tramitação no STF. O indicado defendeu que investigações devem ter um prazo razoável e não podem se prolongar indefinidamente, afirmando que “ninguém pode ser investigado a vida toda”. Ele ressaltou que o processo penal deve buscar a justiça, e não a vingança. A sabatina ocorre em um momento político sensível, com o resultado da votação no Senado considerado apertado.

A ausência de um apoio explícito do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contribui para a incerteza em relação à aprovação da indicação. Para ser confirmado no STF, Messias precisa obter ao menos 41 votos favoráveis em escrutínio secreto no plenário do Senado, após a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

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