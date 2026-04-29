Jorge Messias fala após rejeição histórica no Senado e agradece confiança de Lula

O advogado-geral da União, Jorge Messias, se pronunciou após a rejeição de sua indicação ao STF pelo Senado, agradecendo a confiança do presidente Lula e destacando a importância do processo democrático. A votação, que ocorreu por 42 votos a 34, marca a primeira vez desde 1894 que uma indicação presidencial para o STF é rejeitada pelo Senado.

O advogado-geral da União, Jorge Messias , pronunciou-se pela primeira vez após a rejeição de sua indicação ao Supremo Tribunal Federal ( STF ) pelo Plenário do Senado .

Em declarações emocionadas, Messias agradeceu aos votos recebidos e destacou que cumpriu seu propósito com sinceridade e transparência durante a sabatina.

'Sou grato aos votos que recebi. Acho que cada um de nós cumpre um propósito e eu cumpri o meu. Vim hoje, participei, me submeti a uma sabatina de coração aberto, de alma leve. Falei a verdade, o que penso, o que sinto.

Agora, a vida é assim, tem dias de vitórias e dias de derrotas. Nós temos que aceitar. O Plenário do Senado é soberano', afirmou. O advogado-geral ressaltou ainda que faz parte do processo democrático 'saber ganhar e saber perder', destacando a importância do momento.

'Eu acho que hoje estamos diante de um processo que tem um grande significado. Não é simples para alguém de minha trajetória passar por uma rejeição', completou. Essa é a primeira vez desde 1894 que os senadores rejeitam uma indicação do presidente da República ao Supremo. Messias também expressou gratidão pela confiança depositada pelo presidente Lula.

'Sou grato pela confiança que o presidente Lula depositou em mim. O presidente Lula me deu uma grande honra de ter participado deste processo e a ele eu agradeço essa oportunidade. Eu não encaro isso aqui como um fim. Isso aqui é uma etapa do processo da minha vida. A história não acaba aqui', declarou o AGU.

A rejeição de Messias ocorreu por 42 votos a 34 e uma abstenção, em votação secreta. Para ser aprovado, o ministro de Lula precisava do apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores, ou seja, a maioria absoluta. Com o resultado, a mensagem com a indicação de Messias foi arquivada, e o presidente Lula terá que enviar um novo nome para ocupar a vaga deixada por Luis Roberto Barroso no STF. A nova indicação precisará ser validada pelo Senado.

Antes da votação no Plenário, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado havia aprovado a indicação de Messias por 16 votos a 11. No entanto, o Plenário ainda precisava dar o aval final ao nome, o que não aconteceu. A rejeição marca um momento histórico no processo de indicação de ministros do STF, destacando a importância do papel do Senado na aprovação de nomes para o mais alto tribunal do país.

A decisão também abre um novo capítulo na relação entre o Executivo e o Legislativo, especialmente no contexto das nomeações para o Judiciário





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