Jorge Messias enfrenta sabatina no Senado para vaga no STF em meio a tensões políticas

O advogado-geral da União, Jorge Messias, será sabatinado na CCJ do Senado para concorrer a uma vaga no STF. A votação será secreta e exigirá maioria de votos na comissão e no plenário. A indicação de Messias por Lula gerou uma crise política com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que buscava emplacar um aliado. O governo empenhou R$ 12 bilhões em emendas parlamentares antes da sabatina.

O advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias , será submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira (29) para concorrer a uma vaga no Supremo Tribunal Federal ( STF ).

Para ser aprovado, Messias precisará da maioria dos votos favoráveis entre os senadores presentes. A disputa promete ser acirrada, com o governo e a oposição em lados opostos. Independentemente do resultado na CCJ, a indicação será levada ao plenário do Senado, onde serão necessários pelo menos 41 votos favoráveis para sua confirmação. Em ambas as etapas, a votação será secreta, o que significa que não será possível identificar como cada parlamentar votou, apenas o resultado final.

A indicação de Messias pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em novembro de 2025 desencadeou uma crise política com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSB-MG), que buscava emplacar um aliado para o cargo. O movimento de Pacheco pela rejeição fez com que o governo adiasse o envio da mensagem formalizando a indicação, o que só ocorreu no início deste mês.

Após a indicação, Pacheco chegou a anunciar que a sabatina ocorreria em duas semanas, mas a votação foi adiada. Recentemente, Messias e Pacheco se encontraram em Brasília, em um encontro que foi interpretado como um 'reencontro de dois amigos', apesar das tensões políticas.

No entanto, interlocutores de Pacheco afirmam que ele não se comprometeu com votos para Messias, mas garantiu um processo institucional. Às vésperas da sabatina, o governo Lula empenhou cerca de R$ 12 bilhões em emendas parlamentares, com o PL, principal partido de oposição, recebendo R$ 479 milhões. Messias também contará com o apoio do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que o acompanhará durante a sabatina.

'Bloqueei toda minha agenda. Chegarei com ele e ficarei ao lado dele até o fim como um gesto de apoio', disse Múcio ao g1. A sabatina na CCJ será a terceira e última do dia, após as votações de Margareth Costa para ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e de Tarcijany Machado para defensora pública-geral federal. Para a aprovação na CCJ, serão necessários votos favoráveis da maioria dos presentes, com a presença mínima de 14 senadores.

No plenário, pelo menos 41 votos favoráveis serão necessários para a confirmação de Messias





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