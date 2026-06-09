Jorge Maria, o Héctor Bolígrafo do 'Lady Night', fala sobre mentiras, TV e vida pessoal

Poligrafista com 30 anos de experiência, Jorge Maria relata como transformou sua técnica em entretenimento no talk-show de Tatá Werneck, revela sinais da mentira e conta histórias de bastidores, além de detalhar sua rotina fora da televisão.

Jorge Maria, poligrafista com três décadas de experiência em detecção de fraudes, traições e mentiras, tornou-se uma figura conhecida no programa ' Lady Night ', da TV Globo, onde atua como o personagem Héctor Bolígrafo .

Com 63 anos, ele monitora convidados famosos durante o quadro humorístico, analysando sinais fisiológicos e comportamentais que indicam desonestidade, como alterações na frequência vocal - normalmente entre 8Hz e 12Hz, com picos acima de 10,5Hz a 11Hz sugerindo mentira - e microexpressões corporais, como mexer no ombro esquerdo, piscar rapidamente ou levar a mão ao nariz. A parceria com a apresentadora Tatá Werneck, que criou o personagem inspirado no ator mexicano Héctor Bonilla e na palavra 'polígrafo', trouxe leveza ao formato: não há ensaios, as perguntas são surpresa e há liberdade para interagir, evitando que o tom seja severo.

Ele destaca que, fora das câmeras, valoriza relações descontraídas e não aplica o rigor profissional na vida pessoal, pois 'levar toda conversa com rigor, a vida fica chata'. Sua trajetória inclui passagens por programas como 'CQC', da Band, e 'The Noite com Danilo Gentili', do SBT, mas é no talk-show da Globo que seu trabalho ganha novo contorno humorístico, como ao testar Ivete Sangalo sobre playback e Elaine sobre traição, gerando situações engraçadas sem mal-estar.

Para o EXTRA, ele revelou curiosidades sobre si mesmo: seu avô trocou imóveis por um circo e morreu feliz sem casa própria; ele já foi dono de padaria e adorava fazer sonhos; e foi contratado por uma atriz famosa para flagrar uma traição, mas ela perdoou o parceiro. Apesar do sucesso na TV, sua principal fonte de renda continua sendo uma empresa de consultoria em detecção de fraudes, que administra com a esposa e dois filhos, já que os cachês televisivos são complementares.

A nona e última temporada do 'Lady Night' foi exibida na TV Globo após circular no Multishow, consolidando a química entre Tatá, celebridades convidadas e o poligrafista que mistura ciência e comédia





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