Jorge Más revela salário de Messi no Inter Miami: até US$ 80 milhões por ano

O proprietário do Inter Miami, Jorge Más, revelou que Lionel Messi recebe entre US$ 70 e US$ 80 milhões anualmente, incluindo salário e participação societária no clube.

O proprietário do Inter Miami , Jorge Más , revelou em março de 2026 que Lionel Messi recebe entre US$ 70 milhões e US$ 80 milhões por ano, incluindo salário e participação societária.

A declaração foi feita durante uma entrevista, na qual Más justificou os altos valores pagos ao craque argentino. Segundo ele, Messi vale cada centavo investido. O contrato de Messi com o clube foi renovado em 2025 e tem vigência até 2028. Na cotação atual, a remuneração total do camisa 10 equivale a uma faixa entre R$ 367 milhões e R$ 420 milhões.

Além do salário, o valor inclui uma cláusula que prevê participação societária de Messi no Inter Miami, que será ativada após o fim da carreira do jogador nos gramados. Estima-se que essa participação valha entre US$ 50 milhões e US$ 60 milhões. Jorge Más divide a propriedade do Inter Miami com seu irmão José Más e o ex-jogador David Beckham. Ele destacou que precisa de patrocinadores de classe mundial para arcar com os custos dos jogadores.

A Major League Soccer (MLS) divulgou um ranking salarial que aponta Messi como o mais bem pago da liga, com salário anual base de US$ 12 milhões, podendo chegar a US$ 20,4 milhões com bônus. No entanto, Más esclareceu que esses números não refletem a realidade do contrato de Messi, que inclui acordos comerciais independentes com empresas de comunicação e material esportivo.

O argentino de 38 anos recebeu o prêmio de melhor jogador da última temporada da MLS e foi peça fundamental na conquista do primeiro título da liga americana pelo Inter Miami. A contratação de Messi pelo Inter Miami em 2023 foi um marco para o futebol nos Estados Unidos. Desde então, o impacto do jogador foi sentido tanto dentro quanto fora de campo, com aumento no público, na audiência e no valor da marca da MLS.

Apesar dos altos custos, Jorge Más afirmou que o investimento vale a pena, pois Messi atrai patrocinadores e eleva o nível do campeonato. A presença do argentino também influencia outros jogadores de ponta a considerarem a MLS como destino. Com a renovação até 2028, Messi deverá encerrar a carreira no clube, quando então ativará sua participação como proprietário. O modelo de contrato inovador pode se tornar referência para futuras negociações na liga.

A revelação dos valores gerou debate sobre a sustentabilidade financeira da MLS e a disparidade salarial entre Messi e outros jogadores. Enquanto o argentino recebe cerca de 80 milhões de dólares anuais, o segundo mais bem pago da liga ganha aproximadamente 10 milhões. Jorge Más defendeu que a estrutura de pagamento é justificada pelo retorno esportivo e comercial. Ele também mencionou que o clube está trabalhando para equilibrar as contas com acordos de patrocínio e aumento de receitas.

A longo prazo, a expectativa é que a presença de Messi ajude a MLS a se consolidar como uma das principais ligas do mundo





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