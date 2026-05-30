Jorge Jesus descarta novo comando no Flamengo e relembra títulos conquistados

Jorge Jesus respondeu à imprensa antes de entrar nas arquibancadas, negou voltar ao Flamengo e recordou as cinco conquistas obtidas em 2019‑2020, destacando a importância emocional do Maracanã e elogiando o atual elenco

Antes de entrar nas arquibancadas do estádio, o treinador português recebeu a imprensa e respondeu a perguntas rápidas. Quando indagado sobre a hipótese de voltar a comandar o Flamengo , Jesus foi direto ao ponto e descartou qualquer possibilidade no momento, deixando claro que não há planos de retorno imediato ao cargo que ocupou anteriormente.

Apesar da recusa, o técnico não escondeu a alegria de pisar novamente no gramado do Maracanã, lembrando com carinho dos momentos marcantes vividos durante a passagem pela equipe carioca. Ele destacou que o estádio tem um significado especial para sua carreira, pois foi ali que conquistou grandes vitórias e colecionou memórias que permanecerão vivas em sua trajetória profissional.

"Sempre importante voltar a um lugar onde fui tão feliz", afirmou, ressaltando o vínculo afetivo que ainda nutre com a torcida e com o clube que comandou em 2019 e 2020. Durante seu mandato, Jorge Jesus comandou o Rubro‑Negro em cinquenta e oito partidas, registrando quarenta e quatro vitórias, dez empates e apenas quatro derrotas.

Essa impressionante taxa de sucesso resultou em cinco títulos conquistados em apenas duas temporadas: a Copa Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul‑Americana e o Campeonato Carioca. Cada troféu representou não só a qualidade tática do treinador, mas também a parceria eficaz entre o elenco e a comissão técnica, que soube extrair o melhor de cada jogador em momentos decisivos.

A liderança de Jesus foi marcada por um estilo ofensivo, pressionante, que encantou os torcedores e colocou o Flamengo entre as equipes mais temidas da América do Sul naquele período. Ao terminar a entrevista, o treinador ainda fez menção breve ao atual plantel do clube, citando nomes que compõem a formação titular e os que atuam no banco, como Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Erick Pulgar, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique, Pedro, entre outros que têm desempenhado papéis importantes nas recentes campanhas.

Apesar de não revelar detalhes sobre possíveis negociações ou projetos futuros, Jesus reiterou seu respeito pelo trabalho da atual comissão e desejou sucesso ao clube nas próximas partidas. O clima na imprensa foi de entusiasmo ao ver o antigo treinador de volta ao Maracanã, ainda que apenas como visitante, e os torcedores aproveitaram a oportunidade para registrar imagens e vídeos nas redes sociais, mostrando a troca de palavras entre o técnico e a multidão.

O encontro, embora breve, reforçou a ligação histórica entre Jesus e o Flamengo, um vínculo que permanece vivo na memória dos torcedores e que, quem sabe, pode ser reavaliado em um futuro mais distante.





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