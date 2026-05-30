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Jorge Jesus assiste à vitória do Flamengo no Maracanã e reencontra o clube após cinco anos

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Jorge Jesus assiste à vitória do Flamengo no Maracanã e reencontra o clube após cinco anos
FlamengoJorge JesusLeonardo Jardim
📆5/30/2026 11:53 PM
📰jornalextra
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Jorge Jesus esteve no Maracanã para ver o Flamengo vencer o Coritiba por 3 a 0, em sua primeira visita desde 2020. O técnico descartou retorno ao clube.

Tão aguardado por muitos torcedores do Flamengo , o retorno de Jesus enfim aconteceu neste domingo, no Maracanã . Mas não do jeito que os rubro-negros mais fervorosos sonham.

De férias no Rio de Janeiro após pedir demissão do Al Nassr, da Arábia Saudita, como campeão, Jorge Jesus esteve no estádio para assistir à vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, pelo Brasileirão. Esta é a primeira vez que o Mister presencia um jogo do Flamengo desde que saiu do clube, em 2020.

De uma cabine, acompanhado do diretor José Boto e do gerente das categorias de base Alfredo Almeida, JJ viu o time do conterrâneo Leonardo Jardim vencer de forma tranquila, para fazer jus aos seus áureos tempos da temporada histórica de 2019. Leonardo Jardim, aliás, pode passar a parada para a Copa do Mundo tranquilo.

Depois da pancada levada do Palmeiras, emendou vitórias sobre o Cusco, na Libertadores, e sobre o Coxa, garantindo a vice-liderança do Brasileirão durante a pausa do Mundial e afastando qualquer chance de o fantasma do ex rondar pelo Ninho do Urubu. Na coletiva de imprensa pós-jogo, ainda disse que convidará Jesus para almoçar e revelou que foi indicado por ele para assumir o Flamengo em 2020. Um sonho que só realizou este ano: Ainda não falei com Jesus.

Vou aproveitar para ver se vamos jantar ou almoçar amanhã. Hoje foi dia de concentração, ontem teve treino à tarde. Houve pouco tempo, mas, se tiver essa possibilidade, óbvio que queremos estar juntos. Uma coisa é o futebol, outra é a nossa relação.

O Jesus, em 2020, quando saiu do Flamengo, me telefonou para vir para cá. Ele acreditava que eu era boa solução para o Flamengo. Acabou que não aconteceu, somente em 2026. Na chegada ao Maracanã, discreta e sem contato com os torcedores, Jesus admitiu ter saudades do rubro-negro, mas descartou qualquer rumor de que voltará a treinar o Flamengo, especialmente neste momento.

Fora de questão, disse ele brevemente aos jornalistas. Se a passagem de Jesus pelo Fla em 2019 é inesquecível, os bons resultados de Jardim à frente do clube afastam boa parte dos torcedores rubro-negros de ficarem sentindo saudades do ex. O Flamengo entrou em campo com dez desfalques, mas dominou o Coritiba do início ao fim. Samuel Lino foi o destaque, com grande atuação, e o time aproveitou a vantagem numérica após expulsão de um jogador adversário.

A vitória por 3 a 0 consolidou a vice-liderança e deixou a torcida otimista para a retomada do campeonato. No entanto, nem tudo foram boas notícias: Léo Ortiz foi substituído no primeiro tempo com dores na coxa direita, e exames posteriores detectaram uma lesão que deve afastá-lo por algumas semanas. Jardim, em sua coletiva, fez um balanço positivo dos primeiros meses no comando e indicou que o clube busca a contratação de um meia para reforçar o elenco.

A presença de Jorge Jesus no estádio, ainda que de forma discreta, reacendeu memórias da temporada de 2019, mas o presente mostra um Flamengo sólido e confiante sob o comando de Jardim. O futuro dirá se o Mister um dia retornará ao clube, mas por enquanto o foco está no Mundial e na sequência do Brasileirão

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