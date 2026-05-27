Jorge Carrascal pode pegar até seis jogos de suspensão após expulsão contra o Palmeiras

O meia colombiano do Flamengo foi denunciado pelo STJD por jogada violenta e pode ser suspenso de um a seis jogos. Julgamento será na quinta-feira.

O meia colombiano Jorge Carrascal , do Flamengo , foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva ( STJD ) na terça-feira, 26 de novembro, após ser expulso na partida contra o Palmeiras , pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador recebeu cartão vermelho direto aos 21 minutos do primeiro tempo por uma solada no zagueiro Murilo, em lance considerado violento pela arbitragem. A Procuradoria do STJD enquadrou Carrascal no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição de um a seis jogos de suspensão. O caso será julgado pela 4ª Comissão Disciplinar do tribunal na manhã da próxima quinta-feira, dia 28.

Além de Carrascal, também foram denunciados o treinador Leonardo Jardim e o massagista Fernando Munhoz, do Flamengo, e o atacante Paulinho, do Palmeiras, além dos dois clubes, devido à confusão no fim do jogo. Esta é a terceira expulsão de Carrascal em cinco meses atuando pelo Flamengo. Anteriormente, ele foi expulso na Supercopa do Brasil contra o Corinthians, em fevereiro, por agredir Breno Bidon, e na vitória sobre o Fluminense, em abril, por falta dura em Guga.

Em ambas as ocasiões, o STJD também o condenou, e ele desfalcou o time rubro-negro em jogos de competições da CBF. Internamente, o Flamengo já havia punido o jogador com multa salarial após cada expulsão.

No entanto, a situação extracampo de Carrascal preocupa a diretoria. Segundo informações de bastidores, o colombiano mantém festas constantes no condomínio onde mora com amigos e não apresenta comportamento adequado no dia a dia do clube, apesar de sua habilidade reconhecida. A diretoria do Flamengo já coloca Carrascal na lista de negociáveis para a próxima janela de transferências, no meio do ano.

Contratado em agosto de 2025 por 12 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões), vindo do futebol russo, o meia-atacante de 28 anos enfrenta severas críticas da torcida. A Copa do Mundo, para a qual foi convocado pela Colômbia, pode ser uma vitrine para recuperar o investimento. O jogador já indicou a seus representantes que poderia retornar à Rússia.

Enquanto isso, Carrascal está liberado para atuar na partida contra o Cusco, pela Libertadores, mas será desfalque contra o Coritiba no sábado, pelo Brasileirão, devido à suspensão automática e à convocação para a seleção colombiana. A 4ª Comissão Disciplinar do STJD também julgará outros envolvidos na confusão pós-jogo. Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, foi denunciado por conduta antidesportiva; o massagista Fernando Munhoz, por invasão de campo; e o atacante Paulinho, do Palmeiras, por provocação.

Os clubes Flamengo e Palmeiras foram enquadrados por não controlarem seus jogadores e membros da comissão técnica. O resultado desse julgamento pode impactar as próximas partidas das equipes no Campeonato Brasileiro, onde a briga por posições na tabela é intensa. O caso de Carrascal reflete uma crise no Flamengo, que tenta equilibrar o desempenho esportivo com a disciplina interna.

A diretoria entende que a situação extracampo se tornou insustentável, mas, por regulamento, só pode punir comportamentos que se enquadrem em uma cartilha específica, sem interferir na vida pessoal dos jogadores fora do clube. A torcida espera uma solução rápida, seja com a venda do atleta ou com uma mudança de postura. Enquanto isso, o Flamengo busca manter o foco na Libertadores e no Brasileirão, competições em que ainda sonha com títulos





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