Os Jonas Brothers desembarcam oficialmente no Brasil após o cancelamento de cinco dos seus shows no país devido a uma pane na internet. O lançamento da turnê 'Greetings From Your Hometown' em São Paulo, no Allianz Parque, marca a volta do trio ao público brasileiro.
A espera para a chegada dos Jonas Brothers ao Brasil finalmente acabou e o grupo fará uma apresentação única da turnê 'Greetings From Your Hometown' na capital paulista, no Allianz Parque .
O show acontecerá na noite desta quarta-feira (13) e promete algumas doses de nostalgia para o público. De acordo com o setlist feito nos recentes shows na América Latina, com passagem por Buenos Aires e Santiago, o trio seguirá em tour pelos países da América com hits como 'Love Bug', 'Burning Up', 'When You Look Me In The Eyes' e mais.
O grupo mescla a apresentação com músicas de discos mais recentes após o fim do hiato, como 'Love To Heaven' e 'Sucker', apresentadas após o término do hiato. Em seus shows antes da América Latina, o trio levou ao palco convidados como Demi Lovato, Jojo e John Legend. De acordo com a entrevista ao Hugo Gloss, os Jonas Brothers falaram de 'muitas ideias, muitos convidados especiais divertidos' no Brasil.
