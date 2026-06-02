John Textor confirma manutenção de 90% das ações da SAF e recusa saída do Botafogo

Empresário americano garante que permanece com a maior participação acionária da SAF Botafogo, aponta acordo entre clube social e Eagle Bidco para encerrar disputa judicial e destaca demais notícias recentes envolvendo o Glorioso

O empresário americano John Textor reafirmou nesta segunda-feira que continua detentor da maior parte das ações da Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo . Em um vídeo de longa duração publicado no Instagram, o dirigente destacou que não pretende abandonar o clube enquanto não for forçado a sair.

Segundo ele, sua ligação com o Botafogo vai além de aspectos financeiros, sendo também emocional e familiar, e garantiu que a equipe continuará buscando mais títulos. Textor repetiu que detém noventa por cento das ações da SAF e que, apesar das especulações na imprensa sobre a possível entrada de novos investidores, nenhum acordo está em andamento que diminua sua participação.

Ele enfatizou que está ao lado do clube social e dos torcedores, defendendo a unidade da família botafoguense e prometendo que o trabalho conjunto trará novas conquistas ao Glorioso. Em suas declarações, o empresário sublinhou que nunca desistiu de nada na vida e que essa postura se aplica ao Botafogo, reforçando a ideia de que a gestão permanecerá firme até que a situação se resolva naturalmente.

No fim de semana, o clube social do Botafogo e a empresa Eagle Bidco chegaram a um acordo que promete encerrar a disputa judicial que paira sobre a sociedade anônima de futebol. Esse entendimento traz maior segurança para a administração da SAF e abre caminho para a continuidade do processo de recuperação judicial, que havia sido instaurado para equilibrar as finanças do Glorioso.

A solução negociada também simplifica a eventual venda de ações da entidade, caso haja interesse futuro de investidores externos. A medida foi recebida com otimismo por parte da diretoria, que acredita que a estabilidade jurídica permitirá que o Botafogo concentre esforços na montagem de um elenco competitivo e na busca por resultados consistentes nas competições nacionais e internacionais. Além das questões administrativas, o Botafogo tem sido destaque nas redes sociais por outras notícias recentes.

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou um áudio do VAR que anulou a expulsão do jogador Ademir em um confronto contra o clube carioca, gerando discussão entre torcedores e analistas. Em paralelo, o ex‑jogador Alessandro Brito, que já atuou no Botafogo, tem avançado nas negociações com um clube inglês para um possível retorno ao futebol europeu.

Essas ocorrências mostram que, enquanto a diretoria resolve os aspectos de governança e financiamento, o grupo de jogadores e a comissão técnica permanecem focados nos desafios em campo, buscando devolver ao Botafogo a glória que a torcida espera





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