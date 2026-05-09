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John Kennedy em forte posição para superar marca de gols; brigando por vaga de homem-gol com Rodrigo Castillo

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John Kennedy em forte posição para superar marca de gols; brigando por vaga de homem-gol com Rodrigo Castillo
John KennedyLuis ZubeldíaZerém
📆5/9/2026 6:10 AM
📰jornalextra
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Com o atacante John Kennedy prestes a alcançar a marca de 12 gols por temporada na carreira, o técnico Luis Zubeldía vê boa aceitação ao longo da temporada e vê potencial em John como arma de segunda transição. O atleta também conseguiu se recuperar da temporada passada e vem levando vantagem na disputa pela vaga de homem-gol em relação ao recém-contratado Rodrigo Castillo. No meio-campo, Facundo Bernal retornará após a Libertadores e, no ataque, Hulk será à disposição após a Copa do Mundo.

O atacante John Kennedy está perto de superar a melhor marca de gols de uma temporada, com 11 marcados este ano, e está sendo combatido por Rodrigo Castillo na vaga de homem-gol para o duelo com o Vitória, hoje às 18 horas, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro .

Embora tenha se destacado por suas atuações sob pressão, o técnico também vê potencial de John como arma para o segundo tempo. Além disso, John retornou antecipadamente das férias para se preparar melhor para a temporada e vem levando vantagem na disputa pela vaga de homem-gol em relação ao recém-contratado Rodrigo Castillo. No meio-campo, Facundo Bernal retornará após a suspensão na Libertadores, e no ataque, Hulk ficará à disposição após a Copa do Mundo.

Por outro lado, Jemmes é desfalque por terceiro cartão amarelo recebido e o atleta tem direito a receber em negociação com o Atlético de Madrid

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