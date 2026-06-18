John Arias brilha na estreia pela Colômbia na Copa; Richard Ríos fica no banco por opção tática

Atacante do Palmeiras se destaca na vitória sobre o Uzbequistão, sendo o último convocado do Verdão a estrear. Ex-Palmeiras Richard Ríos entra no segundo tempo. Colômbia vence por 3 a 1 e lidera Grupo K.
A seleção colombiana conquistou uma importante vitória sobre o Uzbequistão por 3 a 1, nesta quarta-feira (17), em partida válida pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo.
O destaque da partida foi o atacante do Palmeiras, John Arias, que fez sua estreia no torneio e se mostrou peça fundamental para o triunfo dos Cafeteros. Mesmo sem marcar ou dar assistências diretas, o jogador alviverde foi um dos mais ativos em campo, criando oportunidades e demonstrando grande entrosamento com os companheiros de ataque, como James Rodríguez e Gustavo Puerta.
Arias construiu a primeira grande chance colombiana com uma finalização de pé direito que acertou a rede pelo lado de fora, além de dar um passe preciso para Díaz acertar a trave. Sua movimentação constante e capacidade de encontrar espaços foram elogiadas pelo técnico Néstor Lorenzo. O atacante do Palmeiras era o último dos sete jogadores do Verdão convocados para a Copa a estrear na competição.
Emocionado após o apito final, Arias destacou a realização de um sonho pessoal: 'Para mim é um sonho jogar a Copa do Mundo, porque é o sonho de qualquer pessoa estar aqui representando o seu país e o seu povo. Eu, pessoalmente, penso que fizemos uma grande partida. Fomos uma seleção madura, que desde o começo mostrou todas as armas e todas as qualidades que temos. Claramente é uma seleção que está aqui para alcançar coisas importantes'.
O jogador iniciou sua trajetória na seleção em 2023 e agora celebra sua primeira atuação em um Mundial. Por outro lado, o volante Richard Ríos, ex-Palmeiras e atualmente no Benfica, começou a partida no banco de reservas por opção tática do treinador Néstor Lorenzo. Ríos entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo, atuando por cerca de dez minutos.
O técnico explicou que a decisão foi baseada nas características do adversário e na necessidade de um meio-campista mais dinâmico: 'Ele é um meio-campista completo, como Richard Ríos. Sabe marcar, jogar, tem um bom chute e é dinâmico. Pode contribuir muito em campo'. Richard Ríos, por sua vez, elogiou o companheiro Gustavo Puerta, que foi o titular, afirmando que o espaço foi conquistado com mérito e esforço nos treinos: 'Claro, é sempre muito bom ter jogadores como o Puerta.
Já disse o quanto me encanta a forma como ele joga, porque a camisa não pesa para ele. Acho excelente o que está acontecendo na carreira dele, porque ele merece. Puerta ganhou a posição com muito esforço'. A Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, enquanto Uzbequistão e RD Congo ainda buscam a primeira vitória.
Na próxima terça-feira (23), a rodada terá dois jogos importantíssimos: às 14h (horário de Brasília), o Uzbequistão enfrenta a RD Congo em um duelo que pode definir o segundo lugar da chave. Já às 23h (de Brasília), a Colômbia mede forças com a RD Congo para consolidar a liderança e buscar a classificação antecipada para as oitavas de final.
A torcida colombiana espera que John Arias mantenha o bom desempenho e que Richard Ríos ganhe mais minutos em campo nas próximas partidas. O técnico Néstor Lorenzo tem a difícil missão de equilibrar o elenco repleto de talentos, mantendo a harmonia e o foco no objetivo de avançar no torneio. A seleção colombiana chega com moral elevada após a estreia positiva, mas sabe que ainda há muito trabalho pela frente para alcançar feitos importantes na Copa do Mundo
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