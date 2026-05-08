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Jogo entre Independiente Medellín e Flamengo é cancelado após confusão com torcida colombiana

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Jogo entre Independiente Medellín e Flamengo é cancelado após confusão com torcida colombiana
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📆5/8/2026 8:51 AM
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O duelo pela Copa Libertadores foi interrompido devido a incidentes envolvendo a torcida do Independiente Medellín. A Rexixtenxia Norte 1998, conhecida por sua violência, aproveitou a oportunidade para se destacar, o que deve resultar em punições para o clube colombiano.

O jogo entre Independiente Medellín e Flamengo , marcado para a última quinta-feira (7) pela Copa Libertadores , foi cancelado após uma confusão generalizada no setor da torcida colombiana.

O jornalista Mauro Cezar Pereira destacou um aspecto importante do ocorrido. A torcida Rexixtenxia Norte 1998, do Independiente Medellín, aproveitou a oportunidade para se destacar no cenário sul-americano, conforme mostrado em um vídeo publicado nas redes sociais pelo comunicador. Mauro Cezar afirmou que a barra brava usou o palco da Libertadores para se exibir, aproveitando a insatisfação com o time e a direção do clube.

A Rexixtenxia Norte 1998 tem histórico de violência e, segundo o jornalista, o incidente serviu para chamar a atenção do público para essa torcida. A confusão deve resultar em punições para o Independiente Medellín, conforme o regulamento da Conmebol. O Órgão Disciplinar da entidade irá analisar o caso e determinar as sanções cabíveis, caso o clube seja considerado culpado. A vitória do Flamengo é a provável decisão.

De acordo com o Manual de Clubes da Conmebol, a segurança do jogo é responsabilidade do clube local, e o descumprimento das normas pode levar a penalidades. O artigo 12 do Código Disciplinar prevê sanções para comportamentos inadequados da torcida, como o uso de sinalizadores, gestos ofensivos, perturbação da delegação adversária e entrada no estádio com itens proibidos. A Conmebol reforça a importância de jogar de forma responsável e respeitar as regras estabelecidas

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