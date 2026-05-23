A República Democrática do Congo não pretende alterar o planejamento de sua intertemporada para a Copa do Mundo, mesmo após a dura advertência emitida pelo governo dos Estados Unidos. As autoridades exigiram uma bolha sanitária na Bélgica, onde os jogadores se preparam para o torneio, e o planejamento dos amistosos preparatórios no continente europeu segue inalterado.

Jogadores de Congo comemoram classificação para a Copa do Mundo de 2026 - Ulises Ruiz / AFP Rio - A República Democrática do Congo não pretende alterar o planejamento de sua intertemporada para a Copa do Mundo, mesmo após a dura advertência emitida pelo governo dos Estados Unidos. de 21 dias antes de desembarcar no país, sob o risco de ter a entrada vetada devido a um surto do vírus Ebola na nação africana.

O diretor-executivo do Grupo de Trabalho da Casa Branca para a Copa do Mundo, Andrew Giuliani, disse à"ESPN" que as autoridades informaram a Fifa, a seleção congolesa e o governo daquele país sobre a exigência de manter uma"bolha sanitária" na Bélgica, onde se preparam para o torneio. Apesar do forte posicionamento, o porta-voz da federação africana assegurou que o calendário de amistosos preparatórios no continente europeu segue inalterado.

O planejamento prevê um confronto contra a Dinamarca, em Liège (Bélgica), no dia 3 de junho, e outro teste diante do Chile, em Cádiz, na Espanha, seis dias depois. Como argumento para manter as atividades, um dirigente da equipe destacou que nenhum dos atletas seleccionados atua no futebol local ou esteve no território de origem recentemente, uma vez que a totalidade do plantel defende clubes do exterior.

Em contrapartida, uma viagem festiva de três dias que a delegação faria a Kinshasa para receber o carinho da torcida antes do embarque acabou cancelada por precaução. Integrante do Grupo K, a República Democrática do Congo retorna ao principal palco do futebol mundial após 52 anos de ausência. A seleção deve ter como base a cidade americana de Houston, onde vai disputar em 17 de junho sua primeira partida, contra Portugal





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