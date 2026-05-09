Jogadores de Campinas e Cruzeiro se enfrentam na final da Copa Brasil

No jogo de domingo entre Cruzeiro e Campinas, a decisão da Superliga se tornará ainda mais emocionante, mas você também pode se divertir descobrindo qual grande nome do vôlei brasileiro você é. Use suas respostas pessoais para participar da experiência

Jogadores de Campinas e Cruzeiro se cumprimentam na rede da final da Copa Brasil (Foto: Rafael de Paula/Usina de Ideias/CBV). Neste domingo (10), a partir das 10h (de Brasília), o Ginásio do Ibirapuera colocará frente a frente grandes nomes do vôlei brasileiro em busca do troféu mais cobiçado da temporada de clubes 2025/26.

Neste jogo interativo, responda às perguntas baseando-se na sua personalidade e descubra qual jogador você é na decisão! Cruzeiro e Campinas, líder e vice-líder da Superliga, decidiram a Copa Brasil (Foto: Rafael de Paula/Usina de Ideias/CBV





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