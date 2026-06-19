Jogador veterano defende jovem atacante como 'joia rara' e pede protagonismo coletivo na Seleção

Durante coletiva, experiente atleta da Seleção Brasileira elogia qualidades de jovem camisa 9, rebate polêmica com volante e destaca necessidade de divisão de responsabilidades no elenco antes de jogo decisivo na Copa do Mundo.
Em coletiva de imprensa na quarta-feira, 17, um experiente jogador da Seleção Brasileira saiu em defesa do jovem atacante , destacando seu potencial decisivo e chamando-o de " joia rara " do futebol brasileiro.
O veterano rebateu interpretações sobre declarações anteriores de um volante, ressaltando a necessidade de clareza na comunicação. Ele descreveu as qualidades do atacante, enfatizando sua potência de chute, capacidade de decisão e "estrela" em campo, relatando ainda lances impressionantes em treino fechado. O defensor também falou sobre a distribuição de responsabilidade dentro do elenco, afirmando que o protagonismo deve ser compartilhado.
O contexto é a Copa do Mundo, onde o Brasil empatou na estreia e se prepara para enfrentar o Haiti na segunda rodada do Grupo C. A declaração reforça a confiança no jovem talento em um momento crucial da competição
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