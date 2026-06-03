Jogador uruguaio une paixão por futebol e hipismo, abre confeitaria e se casa em luxuoso hotel

Meia uruguaio, destaque no futebol brasileiro, supera lesão na panturrilha, compartilha sua ligação com o hipismo, abre negócio de confeitaria e realiza casamento em hotel de luxo, enquanto sua esposa mantém perfil discreto nas redes sociais.

O jogador uruguaio, conhecido por sua atuação no futebol brasileiro e pela conquista do prêmio de melhor do torneio continental, enfrentou um contratempo na panturrilha durante um treino com a seleção do Uruguai pouco antes de sua estreia na competição.

Sua paixão pelo hipismo, herdada da família, é marcante: ele tem uma tatuagem na perna direita retratando um homem praticando o esporte. Em entrevista, o atleta relembrou sua infância, quando dividia o amor pelo futebol e pelo hipismo, mas acabou seguindo o futebol devido ao maior talento e às quedas frequentes de cavalo que presenciava.

'Me criei neste meio, é uma paixão muito lenda. Cria-se uma amizade com o cavalo que gera muito carinho. Hoje, tenho meus cavalos, que meu pai cuida', afirmou. O nome do craque, aliás, tem relação com essa admiração pelos equinos: em sua época de jóquei, um dos cavalos mais potentes com que lidou se chamava exatamente como ele, o que inspirou sua escolha.

Em um episódio curioso em 2023, enquanto dirigia em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, ele saltou do carro para ajudar um cavalo que vagueava pela rua e corria risco de ser atropelado. O resgate viralizou nas redes sociais; um torcedor, surpreso, compartilhou um áudio no WhatsApp: 'Quando olhei, caraca, é ele mesmo! Vou ter que tirar uma foto'.

O jogador já recebeu o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro e, em 2023, abriu uma confeitaria na Barra da Tijuca. O estabelecimento comercializa o 'Bolo do Arrasca', feito de coco, coco queimado e doce de leite, uma criação que surgiu durante a pandemia, quando um ex-chef do Le Cordon Bleu dava aulas de culinária para sua companheira.

'A ideia veio durante a pandemia. Ele fez o bolo de coco e sugeriu colocar o doce de leite uruguaio. Assim nasceu o Bolo do Arrasca', explicou. Em relação à vida pessoal, o atleta manteve um relacionamento com a modelo, que retornou ao seu país natal, mas reataram oficialmente no início de 2023 e se casaram no final do mesmo ano.

A cerimônia ocorreu em um hotel de luxo no interior do Rio, com diárias entre R$ 1,7 mil e R$ 10 mil,localizado em área isolada, com vinícola, piscina de borda infinita e plantações de uva. A modelo, mais reservada, possui cerca de 275 mil seguidores no Instagram, onde compartilha predominantemente momentos familiares. Por fim, uma nota de responsabilidade: é necessário ter mais de 18 anos para participar de atividades de apostas e sempre jogar de forma consciente





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